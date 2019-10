Musik, Theater und Jubiläumsfilm unterhalten

Rund 50 Gäste folgen Einladung der Gemeinde Staffhorst zum Seniorennachmittag

+ Die Theaterspieler des SV Staffhorst sorgten mit einer Komödie für gute Laune. Foto: Behling

Staffhorst – Rund 50 ältere Einwohner hatten sich angemeldet, damit folgten am Samstag der Einladung der Gemeinde Staffhorst zum Seniorennachmittag etwas weniger Gäste, als in den Vorjahren, was dem Vernehmen nach mit einer Silberhochzeit als „Parallelveranstaltung“ zusammenhing. Bürgermeister Gert Lüschow freute sich dennoch über die Resonanz, begrüßte die Teilnehmer statt im Saal in einem kleineren Raum des Gasthauses „Zur Post“, wo Familie Wolters und Team Kaffee und Kuchen – spendiert von der Gemeinde – auftischten.