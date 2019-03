Zwei Großprojekte im Flecken und das Hoffen auf Fördergelder

Siedenburg - Von Martina Kurth-schumacher. Zwei kostenintensive Projekte standen im Mittelpunkt der Fleckensratsitzung am Donnerstag: der Mühlenteich und das Dorfzentrum.

Die Entschlammung des gemeindeeigenen Gewässers bewege den Rat schon seit langem, sagte Bürgermeister Detlef Metzlaff: „Wir hatten schon vor Jahren Gelder bereitgestellt, aber die geänderte Gesetzeslage hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht.“

Da die landwirtschaftliche Verwertung des Teichschlamms nicht mehr genehmigungsfähig ist, seien die Entsorgungskosten immens gestiegen. Die Maßnahme sei nur zu realisieren, wenn alle Fördermöglichkeiten ausgeschöpft werden.

+ Zumindest planerisch geht es voran in Bezug auf den Umbau der Bäckerei zum Dorfzentrum. © mks

Laut einer bereits erfolgten Studie müssen dem Gewässer rund 3000 Kubikmeter Nassschlamm entnommen werden. Am 21. Februar verständigten sich Vertreter der Verwaltung, des Unterhaltungsverbands Große Aue, des NLWKN und des Fischereivereins auf einen Schulterschluss. Die Entschlammung soll in ein Gesamtkonzept eingebunden werden. Um einen Förderantrag stellen zu können, sind eine Schadstoffanalyse und die Erstellung eines Gutachtens erforderlich. Der Rat bewilligte im laufenden Haushaltsjahr für diesen Zweck 15.000 Euro. Laut Metzlaff wird die Maßnahme im günstigsten Fall in Höhe von 90 bis 95 Prozent bezuschusst.

Ausbau abhängig von Förderzusage

Auch die Entwicklung des Dorfzentrums geht voran, zumindest in der Planung. Als investive Maßnahme sind im Haushalt 2019 198.900 Euro für den Umbau der ehemaligen Bäckerei Schacht einkalkuliert. In drei Bauabschnitten sollen Archiv, Kiosk und Café sowie ein Versammlungsraum entstehen. Der Ausbau ist ebenfalls abhängig davon, ob der Förderantrag positiv beschieden wird – erwartet werden Zuwendungen von 104.000 Euro. Die Beschlüsse über die einzelnen Bauphasen trifft der Rat zu einem späteren Zeitpunkt.

Ratsherr Heinrich Knoop regte eine Einwohnerbefragung an: „Wir werden die Entschlammung des Mühlenteichs und den Ausbau der Bäckerei Schacht nicht in einem Jahr realisieren können. Wir sollten uns umhören, was den Bürgern am wichtigsten ist.“

Detlef Metzlaff sah das anders: „Das Engagement des Arbeitskreises basierte bereits auf einer Bürgerbefragung. So etwas bedeutet viel Arbeit und ergibt letztendlich kein repräsentatives Meinungsbild.“ Ratsherr Helge Kühling schloss sich an: „Wir sollten erst einmal abwarten, ob Zuschüsse fließen.“