SV Staffhorst eröffnet Sportwerbewoche mit „Kinder- und Jugendtag“

Staffhorst - Der SV Staffhorst eröffnete am Sonntag auf der Sportanlage in Harbergen die Sportwerbewoche 2018 – mit dem Kinder- und Jugendtag. Neben Hermann Schlakes Spieleparcours Fußball-Idee hatten die Verantwortlichen um Organisationsleiterin Petra Mahlstädt verschiedene Spielstationen aufgebaut.

Gut 60 Kinder versuchten sich an den Geschicklichkeitsspielen – mit wachsender Begeisterung. Eltern und Großeltern verbrachten den Nachmittag im Festzelt, bei Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken. Der Dialog stand im Mittelpunkt.

Nein, ein Amt im Sportverein habe sie nicht inne, sagt Petra Mahlstädt. „Ich bin einfach nur Vereinsmitglied, habe aber jetzt schon seit ein paar Jahren den Hut in der Organisation des Kinder- und Jugendtages auf.“ Nicht alleine, wie sie sagt: „Es gibt viele engagierte Leute hier im Ort und drumherum, die für den Verein dann da sind, wenn sie gebraucht werden.“

Ihre Helfer bindet Petra Mahlstädt nicht erst am Tag der Veranstaltung selbst, sondern bereits bei den Vorbereitungen mit ein. „Vier Wochen bevor das Ganze losgeht, setzen wir uns zusammen“, und dann betreue auch jeder seine Station bis zum Veranstaltungsende. „So kann jeder seinen Bereich nach seinen Ideen ausstatten und gestalten.“ Sechs Stationen waren es am Sonntag – und jede mit mindestens zwei Helfern bestückt.

Mit der Resonanz auf das Angebot seien die Gastgeber zufrieden. Petra Mahlstädt: „Wir haben auch schon mal über 100 Kinder gehabt, aber es sind Ferien. Und bei der Hitze, dann ist das ganz okay.“

Der Vorstand des SV Staffhorst stellt die Sportwerbewoche jedes Jahr unter ein anderes Motto – und in diesem Jahr die Organisatoren des Kinder- und Jugendtages vor (kleinere) Probleme. Mahlstädt lacht: „Dieses Jahr lautet das Motto ‚Auf der Reeperbahn‘. Nicht ganz einfach für uns, dazu etwas für Kinder anzubieten. Wir haben uns jetzt ein wenig an Wasser, Schiffen und Hamburg orientiert.“

Bis Freitag konzentrieren sich die Gastgeber der Sportwerbewoche jetzt auf „König Fußball“ und bieten täglich Torwandschießen an (wir berichteten).

Zusehen, vor allem aber Mitmachen ist am Samstag, 28. Juli, besonders erwünscht: Um 14 Uhr (Treffen 13.30 Uhr) beginnt das Beachvolleyball-Turnier. Anmeldungen von Teams nimmt Marvin Linderkamp unter Tel. 01 51 / 15 93 72 14 (täglich ab 20 Uhr) bis zum 25. Juli entgegen. In einem großen luftgefüllten Plastikball steckend Fußball spielen – darum geht es beim erste Bubble-Soccer-Turnier des SV Staffhorst, das um 14.30 Uhr beginnt. Während des Disco-Abends feiern die Staffhorster dann „Auf der Reeperbahn“. Am Finaltag, Sonntag, 29. Juli, beginnt um 11 Uhr ein Jux-Triathlon: Spiele für Jung und Alt soll es geben, Anmeldungen sind nicht erforderlich. Beim zeitgleichen Frühschoppen wird Erbsensuppe aufgetischt.

oti