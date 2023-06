Moderne Technik in der Zimmerei Thiermann: Genauer, schneller und mit erhöhtem Spaßfaktor

Von: Harald Bartels

An der Anlage überwacht Kai Schnakenberg die Ausführung des Auftrags. © Bartels

In die Arbeit der Zimmerei Thiermann in Mellinghausen hat die Zukunft Einzug gehalten: Seit Anfang März verrichtet hier eine moderne, computergesteuerte Abbundanlage ihren Dienst.

Mellinghausen – Die Entscheidung für den Umstieg sei 2021 aufgrund der guten Auftragslage gefallen, erinnert sich Firmenchef Heiner Thiermann. Hatte man zunächst eine gebrauchte Anlage im Blick, fiel die Wahl angesichts der zu erwartenden Reparaturen doch auf eine neue Maschine, denn „Baumaßnahmen waren ohnehin nötig.“ Die Verträge wurden noch im Dezember 2021 unterzeichnet, und für Sommer 2022 wurde die Lieferung vereinbart. Letztlich kam die Anlage jedoch erst im Februar dieses Jahres auf dem Betriebsgelände an, wo sie nun – nach einwöchigem Aufbau – in einer eigens dafür modernisierten Halle in Betrieb ist.

Damit werden hölzerne Bauteile unterschiedlicher Art, die zuvor im Büro am Rechner gezeichnet wurden, von der Anlage gefertigt. „Ich hätte nicht gedacht, dass die Maschine es noch genauer kann als wir von Hand“, ist Thiermann beeindruckt, „das macht echt Spaß.“ Die neue Technik ist aber nicht nur genauer, sondern auch schneller: Waren vorher zwei Mitarbeiter zwei bis drei Tage pro Bauteil beschäftigt, kann nun ein Mitarbeiter die Produktion in anderthalb Tagen erledigen.

Allerdings: Ein wenig „Handwerksromantik“ geht damit auch verloren: „Was ich früher gelernt habe mit dem Aufreißen auf dem Schnürboden im Maßstab 1:1 und später 1:10 am Reißbrett, das gibt es heute nicht mehr“, stellt Thiermann fest. Daher sollen künftig die Auszubildenden des Unternehmens auch an der Anlage zum Einsatz kommen, denn „Abbund ist eine Tätigkeit mit Verantwortung.“

Die Anlage selbst kostete 350 000 Euro, aber mit Umbau der Halle inklusive Einbau von Heizung, Kompressor und Absauganlage summierte sich das Vorhaben laut Thiermann auf rund eine halbe Million Euro. Damit setzt sie den vorläufigen Abschluss der Unternehmenserweiterungen: Mit dem Bau einer neuen Produktionshalle 2018, ihrer Erweiterung um eine Lagerhalle und der Anschaffung eines neuen Lkw sind seit 2017 1,2 Millionen Euro in den Betrieb investiert worden.

Am Computer erstellt Heiner Thiermann die Vorlage, nach der die Abbundanlage arbeitet. © Bartels

Der ist inzwischen auf 20 Mitarbeiter angewachsen: Beschäftigt sind neben den Zimmerermeistern Henning Steimke und Kai Schnakenberg zwölf Gesellen, davon ein Dachdecker, und drei Zimmerer in Ausbildung; im August stoßen drei weitere Auszubildende hinzu, darunter erstmals eine junge Frau. Das Team vervollständigen im Büro Melanie Windels und Regina Sünkenberg.

Die verschiedenen Neuerungen präsentiert die Zimmerei im Rahmen eines „Tags der offenen Tür“ am 1. Juli von 11 bis 18 Uhr. Dabei wird die Abbundanlage zur Demonstration Teile für Holzböcke fertigen, die dann – günstig – entweder zum selbst Zusammenbauen oder montiert erworben werden können. Mit der Veranstaltung sollen auch die Feiern zum 25-jährigen Bestehen der Zimmerei nachgeholt werden, die 2020 der Pandemie zum Opfer fielen.