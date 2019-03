Mirko Ludwig und Orchestermusiker lassen geistliche Werke erklingen

Konzert am Montag ist Auftakt der Bach-Tage in Borstel

+ Tenor Mirko Ludwig tritt am Montag in der Sankt-Nicolai-Kirche auf. Foto: BTB

Borstel – Premiere wird am kommenden Montag, 11. März, in der Sankt-Nicolai-Kirche gefeiert: Um 19 Uhr werden die ersten Bach-Tage in Kooperation mit der Kreismusikschule eröffnet. Und zwar mit einem internationalen Star aus der klassischen Musik, dem Oratorien-Tenor Mirko Ludwig. Eben dieser Ausnahmevokalist lieferte die Initialzündung für die Bach-Tage in Borstel. Sebastian Lauckner, neben Pastor Tobias May einer der Motoren des Festivals, ist ein Freund und Studienkollege des Tenors.