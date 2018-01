Veränderungen im Vorstand des Schützenvereins Borstel

Borstel - Teilwahlen zum Vorstand und Ehrungen dominierten das Programm der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Borstel. Die bisherige Schriftführerin des Vereins, Larissa Tangemann, hatte bereits im Vorfeld der Versammlung signalisiert, für eine weitere Amtsausführung nicht zur Verfügung zu stehen. Zum Nachfolger wählten die Mitglieder Michael Menze.

In ihren Ämtern verbleiben auf Beschluss der Mitgliederversammlung zweiter Vorsitzender Dieter Peth, stellvertretender Kassenwart Horst Schweers, Nils Meyer als Schießwart der Herren sowie dessen Stellvertreter Heiner Husmann.

Für 50-jährige Mitgliedschaft ehrte der Vorstand Helmut Knoop und Gerhard Schicke. Jeweils seit 60 Jahren sind Heinrich Borchers, Herbert Renzelmann und Gerhard Schmidt Mitglieder des Schützenvereins Borstel.

Dohrmann und Siedenberg neue Ehrenmitglieder

Während der Versammlung stimmten die Mitglieder dem Vorschlag des Vorstandes um Vorsitzenden Ewald Märtens zu, Wilfried Dohrmann und Dieter Siedenberg zu Ehrenmitgliedern zu ernennen.

Als besten Schützen des Jahres 2017 zeichnete der Vorstand Michael Menze aus. Bei den Jugendlichen setzte sich Maurice Peth gegen die Konkurrenz durch.

„Schießveranstaltungen könnten besser besucht werden“

In seinem Jahresbericht sprach Vorsitzender Ewald Märtens eingangs der Versammlung im Schützenhaus von einem „arbeitsreichen Jahr 2017“.

Er erinnerte unter anderem an das Preis- und Pokalschießen, das Königsschießen, das Schützenfest, die Teilnahme am Verbandsschützenfest in Sieden und die am Kreiskönigstreffen. Märtens am Ende seiner Ausführungen: „Die internen Schießveranstaltungen könnten besser besucht sein.“

Verbandsnadeln des Schützenverbandes

Jugendschießwart Lutz Märtens sprach über schießsportliche Leistungen der Mitglieder, verteilte dabei auch Verbandsnadeln des Schützenverbandes „Links Weserufer“. Bronzene Nadeln erhielten dabei Kevin Klaus und Michael Menze, silberne Jutta Schünemann, Lena Steinbeck und Tabea Husmann. Eine Verbandsnadel mit Eichenblatt ging an Jan Husmann, mit KK-Spange an Lutz Märtens und mit Jahreszahl 2017 jeweils an Friedhelm Schlemermeyer, Heiner Husmann und Horst Schweers.