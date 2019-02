„Mehr als ein Gottesdienst“

Mellinghausen/Siedenburg - Seit Wochen treffen sich 13 Frauen aus Siedenburg und Mellinghausen, um die Feier des Weltgebetstages in den Kirchen- und Kapellengemeinden Mellinghausen-Siedenburg vorzubereiten.

Immer am ersten Freitag im März gefeiert, beschäftige sich der Weltgebetstag jährlich mit der Lebenssituation von Frauen eines anderen Landes. Christliche Frauen, etwa aus Ägypten, Kuba, Malaysia oder Slowenien wählen Texte, Gebete und Lieder aus. Diese werden dann in weltweiten Gottesdiensten in 88 Sprachen in 108 Ländern gefeiert.

Dieses Jahr haben Frauen aus Slowenien den Weltgebetstags-Gottesdienst mit Texten, Liedern, Gebeten und Aktionen entwickelt. Und das Frauenteam vor Ort in Mellinghausen und Siedenburg präsentiere und feiere diesen lebendigen Gottesdienst, zudem auch Männer herzlich willkommen sind, am Freitag, 1. März, um 19 Uhr in der Johannes-der-Täufer-Kirche zu Mellinghausen, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde. Anschließend geht es ins Gemeindehaus, um nach slowenischen Rezepten die selbst gekochten und gebackenen Speisen zu genießen.