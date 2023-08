Mehr Geld für die Feuerwehren der Samtgemeinde Siedenburg

Von: Harald Bartels

Bei der modernen Brandbekämpfung, wie hier Anfang Juli bei einem Großbrand in Mellinghausen, kommen Funktionsträger zum Einsatz, die in der bisher gültigen Entschädigungssatzung noch gar nicht berücksichtigt waren. © Bartels

Siedenburg – Gleich eine ganze Reihe von Feuerwehrthemen beschäftigte den Rat der Samtgemeinde Siedenburg in seiner Sitzung am Donnerstag.

Der umfangreichste Punkt der Tagesordnung hatte die dritte Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung zum Inhalt. Die bisher geltenden Sätze stammen noch aus dem Jahr 1974 und waren nur von D-Mark auf Euro umgerechnet worden, weswegen die Feuerwehren bereits im Oktober 2022 einen Antrag auf Anpassung gestellt hatten. Ein erster Verwaltungsvorschlag wurde Anfang des Jahres vorgestellt und vom Bau-, Entwicklungs- und Feuerschutzausschuss (BEF) des Samtgemeinderates zur Beratung an das aus Vertretern der Verwaltung und der Feuerwehren bestehende Evaluationsteam übergeben.

Die überarbeitete Fassung sieht eine erhebliche Erhöhung aller monatlichen Entschädigungen vor: So erhält der Gemeindebrandmeister künftig 150 statt 106 Euro, der stellvertretende Gemeindebrandmeister erhält statt 53 Euro nun 75 Euro beziehungsweise 45 Euro, wenn der Amtsinhaber in Doppelfunktion, also zugleich als Ortsbrandmeister, tätig ist. Ortsbrandmeister erhalten nun 90 Euro statt 51 Euro, für ihre Stellvertreter sind 45 Euro statt 20 Euro vorgesehen. Für den Gemeindejugendfeuerwehrwart gibt es 40 Euro statt 37 Euro, Jugendfeuerwehrwarte und Kinderfeuerwehrwarte erhalten 45 Euro statt 37 Euro. Gerätewarte werden mit 40 Euro statt 20 Euro entschädigt und erhalten für jedes zusätzlich zu wartende Fahrzeug 15 Euro. 30 Euro statt 20 Euro bekommt der Gemeindeatemschutzgerätewart.

Neu in die Satzung aufgenommen werden der Digitalfunkbeauftragte (30 Euro), der Gemeindeausbildungsleiter (25 Euro), der Gerätewart EDV (25 Euro), der Leiter Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit (20 Euro) und der Leiter Fachbereich Sicherheit und Einsatzstellenhygiene (25 Euro). Damit steigt die jährliche Summe für Aufwandsentschädigungen von 12 876 Euro auf 22 200 Euro.

Ebenfalls angepasst werden für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Entschädigungssätze für die Teilnahme an Feuerwehrlehrgängen. Sie erhalten pro Tag 20 Euro (bisher zehn Euro) für Wochenendlehrgänge im Kreisgebiet sowie 50 Euro pro Tag (bisher 28 Euro) für Lehrgänge an der Akademie für Brand- und Katastrophenschutz in Loy beziehungsweise Celle. Diese Entschädigungen berücksichtigen auch die Fahrtkosten.

Die Änderung der Satzung verabschiedeten die Ratsmitglieder ohne weitere Debatte einstimmig.

Ebenfalls einstimmig folgte der Rat dem Beschlussvorschlag für die Regelung des Verkehrs bei Veranstaltungen und Umzügen. Bisher gab es hier mit der Übernahme dieser freiwilligen Aufgabe eine „rechtliche Grauzone“, wie der Ratsvorsitzende Torsten Güber feststellte. Diese ist aber beseitigt mit einer Neufassung des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes, das eine Ermächtigung der Ortsfeuerwehren für diesen Zweck ermöglicht.

Einstimmig abgelehnt wurde dagegen der Antrag der CDU-Fraktion, eine Gebührensatzung für die Feuerwehren zu erarbeiten. Für die Fraktion erläuterte Dieter Engelbart, dass von den Feuerwehren häufig der Wunsch nach einer solchen Satzung geäußert worden ist. Die Beratung im BEF habe jedoch ergeben, dass die Satzung eine erhebliche Belastung für die Verwaltung bedeute und darüber hinaus das Erstellen deutlich mehr Kosten verursache als an Gebühren dann eingenommen werden könne.

Diese Satzung würde auch die Feuerwehren belasten, ergänzte Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens, weil damit das Schreiben der Einsatzberichte deutlich aufwendiger werde. Beispielsweise sei bei einem Unfall die Hilfeleistung der Feuerwehren selbst nicht abrechenbar, aber das Abstreuen der Ölspur. „Das macht keinen Sinn bei der Anzahl der abrechnungsfähigen Einsätze“, stellte er fest.

Die Ortsfeuerwehr Brake muss weiter auf ihr neues wasserführendes Fahrzeug, ein Löschgruppenfahrzeug 20, warten. Wie dre Samtgemeindebürgermeister dem Rat mitteilte, wurde der Termin zum Abholen des Fahrzeugs bereits mehrfach von dem Unternehmen, das die Umrüstung auf die Bedürfnisse der Braker Feuerwehr vornimmt, verschoben. Nach derzeitigem Stand soll das Fahrzeug aber noch im September abgeholt werden können.