Mehr als 9 700 Gäste im Hallenbad „Aquaris“ in Borstel

Zum Abschluss der Hallenbadsaison nutzten die Teilnehmerinnen beim Aquafitnesskurs ausnahmsweise einmal Socken als Sportgeräte.

Borstel – Der Rückblick von Christian Fortkamp, Bäderbetriebsleiter der Samtgemeinde Siedenburg, fällt ausgesprochen positiv aus: „Die Hallenbadsaison war ein voller Erfolg und hat gezeigt, wie wichtig der Erhalt von kleinen Bädern ist.“

Trotz der verkürzten Saison hatte das „Aquaris“ 9 701 Besucher, „durchschnittlich wird es am Tag von knapp 100 Badegästen in den Kursen sowie während der Öffnungszeiten genutzt.“ Das tägliche Kursangebot umfasste Schwimmkurse, Kleinstkinderschwimmen, Aqua- und Rehasport. Mit knapp über 100 Anfänger-Schwimmkursplätzen habe man das Angebot steigern können, hinzu kamen 70 Plätze in Schwimmkursen für Fortgeschrittene. Der Betrieb habe „dank der tatkräftigen Unterstützung des Teams“ trotz zeitweiliger Personalausfälle sichergestellt werden können, „lediglich das Kleinstkinderschwimmen sowie ein Aquafitnesskurs mussten krankheitsbedingt unterbrochen werden.“

Das Bäderteam bereite derzeit das Hallenbad für die Sommerpause vor, beginne im Anschluss mit den Arbeiten im Siedenburger Freibad, wozu Instandsetzungen und ein Beckenanstrich gehören. Die Saison beginne voraussichtlich am 14. Mai.