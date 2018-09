Von der Matschhose bis zum Sonntagsanzug

„Flippo“: Erster Flohmarkt für Baby- und Kinderartikel in der Grundschule in Siedenburg ist ein voller Erfolg

+ Am Stand von Petra Mahlstedt (rechts) gab es die Socken zum Nulltarif. - Foto: Kurth-Schumacher

Siedenburg - „Unser ‚Flippo‘ war ein riesen Erfolg, Käufer und Verkäufer waren begeistert“, lautet die Bilanz der Eltern, die für Sonnabendnachmittag in der Grundschule am Speckenbach in Siedenburg erstmals einen Flohmarkt für Kinder- und Babyartikel organisiert hatten.