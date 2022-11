Markt „Wiehnachten tohoope“ in Mellinghausen lockt viele Gäste

Von: Gerhard Kropf

Die Buden und Stände waren an der Johannes-der-Täufer-Kirche aufgebaut. © Kropf

Mellinghausen/Maasen – Eine „lebendige Krippe“ mit einem Esel und zwei Ziegen begrüßten die Gäste, die sich am Sonntagnachmittag aufmachten, den Weihnachtsmarkt „Vereint im Advent – Wiehnachten tohoope“ (also „Weihnachten gemeinsam“) zu besuchen. Unter diesem Titel hatten alle Mellinghäuser und Maasener Vereine „tohoope“ auf den Vorplatz der Johannes-der-Täufer-Kirche in Mellinghausen eingeladen, und sofort nach Eröffnung des Marktes um 14 Uhr strömten die Besucher herbei.

Sie konnten zu diesem Zeitpunkt an zehn Ständen von ortsansässigen Anbietern noch aus dem vollen Angebot kleine Geschenke, Holzarbeiten, Wollsocken, Wildschweinknipp und andere Produkte auswählen.

Die Vereine boten Speisen und Getränke. Strohballen rund um eine Feuerschale luden ein, Bratwurst oder Feuerzangenbowle im Sitzen zu verzehren und am wärmenden Feuer angeregte Gespräche zu führen. 15 selbstgemachte Torten warteten im Pfarrhaus darauf, mit einer guten Tasse Kaffee verzehrt zu werden.

Die Kinder konnten Astscheiben sägen und ein weihnachtliches Motiv einbrennen. © Kropf

Auch an die Kinder war gedacht. Zwei Mal erzählte das Kindergottesdienstteam im Pfarrhaus die Geschichte „Auf dem Weg mit Maria und Josef “. Außerdem war ein Sägebock aufgebaut, an dem die Kinder Holzscheiben von einem Birkenast sägen und anschließend an einer Feuerschale ein weihnachtliches Motiv einbrennen konnten. Der Gemischte Chor Mellinghausen, der Posaunenchor, die Gitarrengruppe sowie Jan Bockhop und Johanna Quade bereicherten den Markt musikalisch.

Die Bürgermeister Sebastian Klare (Mellinghausen) und Dr. Fred Könemann (Maasen), waren mit dem Verlauf des Marktes sehr zufrieden, der mit einer Abendandacht mit Pastor Horst Busch ausklang.

Die „lebendige Krippe“ bildeten ein Esel und zwei Ziegen. © KRopf