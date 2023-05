Marco Trips erörtert mit NSGB-Kreisverband in Staffhorst Probleme

Von: Sylvia Wendt

Infos, Kaffee und Kuchen servierten Matthias Kreye, Martin Möhlenpage, Dr. Marco Trips und Ulrike Tammen (am Kopfende, von links) im Gasthaus Wolters in Staffhorst. © S. Wendt

Staffhorst – Wenn eine Anordnung aus Berlin oder Hannover ausgegeben wird, ist das Augenrollen in den Rathäusern fühlbar: Neue Gesetze und Vorgaben werden zwar verkündet – selten jedoch wird erklärt, wie diese umzusetzen sind. Unmut und Probleme aus den Rathäusern tragen die Vertreter kommunaler Verbände in die Ministerien. Dr. Marco Trips ist einer von ihnen. Der Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSGB) ist Jurist und weiß, wie flapsig sein Kommentar ausfallen darf, ohne dass er echten juristischen Ärger bekommt. Eine Kostprobe davon gab es bei der jüngsten Sitzung des Kreisverbandes in Staffhorst, zu der Vorsitzender Matthias Kreye und Geschäftsführer Martin Möhlenpage nicht nur die Hauptverwaltungsbeamten, sondern auch ehrenamtliche Bürgermeister der Kommunen begrüßten.

Als „Gastgeber“ ist es Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens, der im „kulturellen Zentrum der Samtgemeinde“, dem Gasthaus Wolters, willkommen heißt. Und damit die Nettigkeiten beendet: „Wir sind ins Dorferneuerungsprogramm aufgenommen worden, das bedeutet eine Menge Arbeit, ebenso die Planung von Bau- und Gewerbegebieten, auf den Hallenbad-Komplettumbau folgt nun das Planen für drei neue Feuerwehrhäuser. Das ist ein Kraftakt. Dazu kommt die Kindertagesbetreuung: Wir bauen gerade eine Krippe. Da herrscht Unzufriedenheit, denn in Bezug auf eine Förderung heißt es: Der Topf ist leer. Jedoch eine Verlängerung steht noch nicht fest.“ Ahrens liefert mit den Problemen, die Alltag sind in der Samtgemeinde, ein Bild, das in anderen Mitgliedskommunen des Verbandes genauso zutrifft.

Thema: Personalnot

Eine thematische Steilvorlage liefert die dritte Fachkraft in der Kita-Betreuung. Es herrscht bei Erzieherinnen Personalmangel. Die Samtgemeinde Siedenburg sucht derzeit zehn Fachkräfte. Und Ahrens moniert: „Es gibt Forderungen von Politik, die nicht erfüllt werden können. Letztlich kriegt man nicht mal eine zweite Fachkraft – woher dann eine dritte nehmen?“

Thema: Ganztag 2026

Addiere Ganztagsbetreuung ab 2026 für die Schulen: „Eine Anordnung, die weder inhaltlich noch finanziell irgendwie strukturiert ist. Wo soll das Personal herkommen?“, fragt nicht allein Kreisrätin Ulrike Tammen, die den Teilnehmern aktuelle Daten und Fakten aus dem Kreishaus servierte. „Backen können wir sie nicht. Wer ist zuständig? Wie soll das in der Praxis funktionieren?“ „Die Jugendhilfe und damit Sie sind zuständig“, erklärt Trips und moniert ebenfalls: „Keiner weiß, was gefordert ist – und was gefördert wird. Die Richtungsentscheidung ist nicht geklärt. Ohne Bau und ohne Personal soll es 2026 losgehen. Wird wohl nicht funktionieren. Und der Rechtsanspruch wird auch nicht umsetzbar sein.“ Trips liefert den juristischen Grund gleich mit: „Faktische Unmöglichkeit – kein Personal.“ Das Kultusministerium scheue eine Entscheidung wie der Teufel das Weihwasser.

Personalmangel auf der einen Seite, Zuströme an Flüchtlingen auf der anderen. Der Flüchtlingsstrom baue einen Zuwanderungsdruck auf – bis hinein in die Kommunen. Von denen einige bereits wieder, wie Trips berichtet, über Turnhallenunterbringung nachdenken. Das gilt nicht für den Landkreis Diepholz.

Thema: Flüchtlinge

Ulrike Tammen teilte mit, dass bis Ende Juni wöchentlich 22 Personen erwartet werden, im gesamten Landkreis. „Wir haben ein Agreement mit den Bürgermeistern, dass jede Kommune eigene Ideen und Lösungen umsetzen kann“, lobt Tammen die gute Zusammenarbeit. „Es ist eine gemeinsame Anstrengung – das zeichnet uns hier in Diepholz aus: Wir finden auch Lösungen für ein Problem.“

Thema: Begrenzung

Trips traut sich, auch eine unpopuläre Meinung zu äußern: „Menschlichkeit kennt keine Grenzen? Das ist moralisch richtig. Aber die Möglichkeiten sind dann doch irgendwann begrenzt. Wir können den Wohlstand teilen, ja, aber kommen dann in politisch schwieriges gesellschaftliches Fahrwasser. Andere Länder beginnen bereits: Da traut sich Politik, das in den Mund zu nehmen. Wir können nicht jedes Jahr 400 000 Flüchtlinge aufnehmen. Das geht gesellschaftspolitisch nicht. Das gibt eine Gemengelage, die man beobachten muss“, erklärt Trips. In Gesprächen falle bereits das Wort „Begrenzung“, weil manchem aufgehe, dass man Zuwanderung steuern müsse. Denn: „Abschiebung ist kein geeignetes Steuerungsmedium.“ Flüchtlinge seien europaweit zu verteilen. Baden-Württemberg etwa habe mehr Flüchtlinge aufgenommen als Frankreich. „Die anderen europäischen Staaten sagen: Seht man zu, macht mal. Aber der ganze Ostblock wird einen Teufel tun, so viele Flüchtlinge aufzunehmen, schon gar keine Muslime.“

Marco Trips fordert, dass Integration, insbesondere in den Arbeitsmarkt, einfacher werden muss.

„Der Bund gibt jede Woche neue Vorgaben. Das ist eine ,ADHS-Gesetzgebung‘, nennt eine Kollegin das“, sagt Trips und kommentiert an diesem Nachmittag außerdem etliche andere Themen.

Thema: Bürokratie

Zur Forderung nach weniger Bürokratie gehört auch die, den Dschungel an Förderkulissen zu lichten und statt dessen zur Verfügung stehende Gelder einfach zu verteilen. „Die Kommunen vor Ort wissen, wo sie die Gelder einsetzen müssen.“