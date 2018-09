Mann jagt mit Tempo 200 durch den Landkreis - Polizei kann ihn nicht fassen

Siedenburg - Eine äußerst gefährliche Verfolgungsjagd hat sich ein Autofahrer in der Nacht zu Dienstag mit der Polizei geliefert. Die Beamten fahndeten sogar mit einem Hubschrauber nach dem Flüchtigen, konnten ihn laut Mitteilung aber nicht fassen.

Bei einer Verkehrskontrolle in Siedenburg wollten Einsatzkräfte der Polizei Sulingen am Montagabend gegen 23.30 Uhr einen Autofahrer in Siedenburg anhalten. Der Fahrer hielt nicht an, sondern gab Gas und flüchtete Richtung Sulingen. Dann fuhr er mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde auf der B214 Richtung Diepholz.

Dort hatten zur Unterstützung angeforderte Beamte bereits eine Straßensperre aufgebaut, an der der Fahrer einfach vorbeiraste. Die Polizisten, die auf der Straße standen, konnten sich noch in Sicherheit bringen.

Der Flüchtige fuhr weiter nach Groß Lessen, unterdessen wurden weitere Streifenwagen an der Verfolgungsjagd beteiligt. Der Fahrer schaltete zwischenzeitlich sogar das Licht an seinem Auto aus, um zu entkommen.

Am Ende verlor die Polizei die Spur des Flüchtenden

Mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde jagte der Mann über Schweringhausen bis nach Ehrenburg. Dort verloren die Polizeibeamten den Wagen schließlich aus den Augen. Eine groß angelegte Suche, an der zahlreiche Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, führte die Beamten kurz danach zum Auto des Flüchtigen.

Doch der Wagen war abgeschlossen, die Insassen verschwunden. Eine weitere Fahndung brachte keinen Erfolg. Die Polizei stellte das Auto sicher und leitete ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an.

