Maasener erreicht Saisonziel

Maasen - Es sei eine Rennsaison mit Höhen und Tiefen gewesen, die sich jetzt dem Ende nähert – trotzdem habe er sein selbst gestecktes Ziel erreicht, erklärt Kartsportler Giancarlo Lührs aus Maasen: die Teilnahme am Bundesendlauf.

Der junge Fahrer vom ADAC Weser-Ems entschloss sich am Jahresanfang, die Klasse zu wechseln, und zwar von „OK junior“ zu den Fahrern mit Gangschaltung in der Klasse „KZ2“. Ein neues Kart, ein neuer Motor, ein anderes Fahren: „Das erforderte von mir ein absolutes Umdenken, denn ab sofort musste ich schalten und eine komplett andere Linie fahren, als in meinem anderen Kart“, erläutert Lührs. Das Einzige, was blieb, war für den Norddeutschen ADAC Kart Meister die Startnummer 46.

Was die „Tiefen“ der Saison anbelangt, nennt er vor allem einen gebrochenen Zeh, „mit dem Kart zu fahren für fünf Wochen unmöglich war, außerdem ein Motorschaden, der mich gerade auf meiner Lieblingsstrecke in Faßberg ausbremste. Trotzdem kämpfte ich in jedem einzelnen Rennen, das ich fahren konnte, um jeden Punkt und habe viele Erfahrungen in der neuen Klasse, in der ich der Jüngste bin, gesammelt.“

Zum Saisonfinale ging es für Giancarlo-Gino Lührs mit seinem Kart nach Templin, gefahren wurde hier bei geradezu perfektem Wetter. Nach „harten Kämpfen“ auf der Strecke habe es für ihn am Ende Platz vier gegeben – und damit stand fest, dass er zwar nicht seinen Titel als Norddeutscher ADAC Kart Meister verteidigen konnte, sich aber – zum vierten Mal in Folge – zur Teilnahme am Bundesendlauf qualifiziert hatte. Lührs betont, dass dies ohne die Unterstützung von Familie, Team und Sponsoren nicht möglich gewesen wäre. Der Bundesendlauf wird am Samstag und Sonntag in Wittgenborn ausgetragen.

Die Planungen für das Jahr 2019 seien bereits in vollem Gang, aber noch nicht ganz abgeschlossen. Es stünden noch einige Testfahrten aus. „Eines steht aber fest: Die Klasse bleibt. Und voraussichtlich auch die ,46‘.“