Lüksiye und Osman Alp führen den Kiosk im Freibad

Siedenburg - Mit Beginn der Saison bezogen Lüksiye und Osman Alp ihren neuen Arbeitsplatz auf Zeit: Seit dem 21. Mai betreiben sie der Kiosk im Freibad. „Wir hatten einen guten Start“, sagt Lüksiye Alp (34) mit dem Hinweis auf die Besucherzahl, die in diesem Sommer so hoch ist, wie seit Jahren nicht mehr: Ende Juli konnten Schwimmmeister Christian Fortkamp und sein Team den 10 000. Badegast begrüßen.

Die Verwaltung war auf die in Bockhop lebenden Eheleute im Frühjahr zugegangen. „Man hat uns gefragt, ob wir Lust haben, die Aufgabe zu übernehmen“, sagt Lüksiye Alp. Nach kurzer Überlegung hätten sie entschieden, sich auf das Projekt einzulassen - einerseits, weil ihr Mann schon lange den Traum gehabt habe, in Siedenburg einen kleinen Laden aufzumachen, andererseits, weil die Samtgemeinde ihnen die insgesamt rund 30 Quadratmeter großen Verkaufsräume unentgeltlich zur Verfügung stellt. Alp: „Müssten wir Miete bezahlen, würde sich die Sache nicht lohnen.“

Sehr entgegenkommend seien auch ihre Arbeitgeber gewesen. Lüksiye Alp ist im Hotel Block in Siedenburg beschäftigt, ihr Mann in einem Schlachthof in Wietzen. Beide konnte ihre Arbeitszeiten so legen, dass es ihnen möglich ist, das Kiosk täglich spätestens um 14 Uhr zu öffnen. In der Regel sind sie sogar zu zweit vor Ort. Die Standard-Auswahl an Pommes, Eis, Süßigkeiten und Getränken haben sie aufgestockt. Der „Renner“ sind laut Lüksiye Alp Hamburger, Chicken-, Gyros- und Cheeseburger sowie an den heißen Tagen natürlich gekühlte Getränke.

Freibadbesucher wissen das Angebot der Eheleute Alp zu schätzen. In den vergangenen Wochen konnten diese ihren großen Bekanntenkreis in Siedenburg weiter ausbauen. „Die Arbeit macht Spaß. Und mittlerweile kennt man seine Kunden ziemlich gut und weiß, was sie wünschen“, sagt Lüksiye Alp. Christian Fortkamp plane, die Saison am 31. August mit „Flutlichtschwimmen“ zu beenden. Sollten die Wetterbedingungen stimmen, haben die Eheleute Alp vor, an diesem Abend ein Grillfest auszurichten.

mks