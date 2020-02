Bockhop – Bei der Jahreshauptversammlung zollten die Bockhoper Schützen Wilfried Wiegmann (86) stehend Applaus: Neben Walter Buhrkuhl (93) gehört er zu den Gründungsmitgliedern des Vereins, dessen Entwicklung er sieben Jahrzehnte hautnah verfolgt hat. „Ich stand nie in der ersten Reihe, aber ich war immer mittendrin“, sagt Wiegmann.

Er gehörte am 24. Juni 1950 zu den Männern der ersten Stunde, die das Vereinsleben nach mehr als zehnjähriger Pause wiederaufleben ließen: „Die Leute suchten Geselligkeit, und die Vereinsebene war eine gute Möglichkeit.“ Der 86-Jährige erzählt gern von „alten Zeiten“. Das Königsschießen fand abwechselnd in den Wirtschaften Schierholz und Falldorf statt; mangels technischer Anlagen wurde improvisiert. Wiegmann: „Wir haben vom Schuppen aus mit dem Gewehr auf eine Holzscheibe geschossen. Hinter einem Sandwall war ein ‚Scheibengucker‘ in Stellung, der die Ergebnisse erfasste.“ Der Legende nach soll dieser hin und wieder als „Königsmacher“ fungiert haben: „Manchmal wurde jemand König, der ‚dran‘ war. Oder jemand, der sich mehrere Jahre erfolglos um die Königswürde beworben hatte“, sagt Wiegmann augenzwinkernd. Später wurden einfache mobile Zuganlagen eingesetzt, bis sich der Schützenverein Mitte der 1980er Jahre im Schießstand Borstel „einkaufte“.

Uniformen wurden erst in den 1960er Jahren eingeführt. Laut Chronik erhielt der König 1950 eine Prämie von 60 Mark, eine Sieben-Mann-Band wurde für 200 Mark engagiert. Die Tanzkapelle habe damals nicht nur auf dem Saal gespielt, erinnert sich Wilfried Wiegmann. „Bis in die 1980er Jahre holten die Musiker die Majestäten aus ihrer Residenz ab und brachten sie nach dem Ende der Feier wieder nach Hause.“ Im Jahr 1976 habe er das selbst erlebt. Zu den königlichen Pflichten gehörte seinerzeit die Einladung des Gefolges zum Essen in die Gastwirtschaft und Bewirtung der Nachbarschaft mit Kaffee und Torte im Königshaus. Heute ist der Aufwand deutlich geringer.

Elf Königsscheiben schmücken die Giebelwand des Wohnhauses von Familie Wiegmann. Die Zugehörigkeit zum Schützenverein ist für alle Generationen Ehrensache. „Unser Dorf ist stolz, den Schützenverein über die Zeit gebracht zu haben“, bekräftigen Wilfried Wiegmanns Sohn Martin und seine Schwiegertochter Frauke. Der Verein zählt 200 Mitglieder – gemessen an der Einwohnerzahl (270) bemerkenswert. „Die Jugendlichen freuen sich, wenn sie alt genug sind, den grünen Kittel anzuziehen, und auch die Älteren sind dem Verein eng verbunden“, sagt Wilfried Wiegmann. Letztes Jahr hat er es sich nicht nehmen lassen, sich mit seinem Elektro-Scooter in den Umzug zu Ehren von Schwiegertochter Frauke (Königin) und Enkel Söhnke (Kinderkönig) einzureihen.

Der Zusammenhalt der Bockhoper Schützen ist über die Jahrzehnte nicht verloren gegangen; dass ihr Verein in den letzten 70 Jahren noch kein Mal die Republik ausrufen musste, spricht für sich. Neben kleineren Events wie Preisdoppelkopf, „Schweineschießen“, Ausflügen und Grillfesten haben sich die Erntefeiern unter dem Dach des SV Bockhop etabliert. Mit ihnen schrieb der Verein ebenfalls Erfolgsgeschichte.