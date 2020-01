Erdgasfelder: Leichtes Erdbeben der Stärke 1,9 bei Borstel

Ein leichtes Erdbeben war am Mittwoch bei Borstel (Samtgemeinde Siedenburg) zu spüren. Wahrscheinlich steht das seismische Ereignis im Zusammenhang mit den Erdgasfeldern in Staffhorst und Siedenburg.

Borstel - Zu dem Beben kam es am Mittwoch um 13.37 Uhr. Das Epizentrum des Erdbebens befindet sich bei Borstel im Bereich der Erdgasfelder Staffhorst und Siedenburg.

Mit einer Stärke von 1,9 liegt das Beben an der Grenze der Spürbarkeit und wird daher vor allem von seismischen Messstationen registriert. Dem Niedersächsischen Erdbebendienst (NED) liegt bislang nur Meldung aus der Bevölkerung zu dem Beben vor.

Das seismische Ereignis stehe wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Erdgasförderung in Siedenburg und Staffhorst, teilt der NED mit. In dem Gebiet bei Borstel wurde zuletzt am 31. Juli 2018 ein schwaches Erdbeben mit einer Stärke von 1,9 registriert.

Ende November gab es zwei Erdbeben im Landkreis Verden. Auch hier war die Erdgasförderung Grund für die Erschütterungen.