Leben im Alter in tierischer Gesellschaft in Ohlendorf

Senioren-Wohngemeinschaft

Gerne verwöhnen lassen sich die Alpakas von Annika Gropp (vorne) und Birgit Krämer.

Mellinghausen-Ohlendorf – Alpakas werden im Sulinger Land immer beliebter, und auch die Zahl Wohn- und Betreuungseinrichtungen für Senioren wächst. Ungewöhnlich ist die Kombination von beidem, wie sie Birgit und Jochen Krämer nun auf ihrem „Greencare-Hof“ in Mellinghausen-Ohlendorf bieten.

Beide stammen aus dem Großraum Ulm und befassen sich seit mehr als 20 Jahren mit der Zucht von Huacaya-Alpakas. Nach Ohlendorf habe es beide verschlagen, weil sie die Haltung und Zucht der Tiere mit einem sozialen Projekt der Seniorenbetreuung verbinden wollten, berichtet Jochen Krämer. Lange hätten sie nach einer geeigneten Immobilie gesucht, doch die Höfe in Süddeutschland seien für ihre Zwecke entweder zu klein oder nicht finanzierbar gewesen. „Deswegen haben wir den Blick geweitet.“ Die Wahl fiel auf zwei Resthöfe: Das Anwesen in Ohlendorf dient als Hauptsitz und beherbergt 25 des gut 180 Tiere umfassenden Bestandes, in Affinghausen sind vor allem Stuten und Fohlen für die Zucht untergebracht – und um den dritten Hof in der schwäbischen Alb kümmert sich die älteste Tochter des Paares.

Die Verbindung von Pflege und Landwirtschaft sei ein Thema der Zukunft, ist sich Jochen Krämer sicher. Die Idee dazu habe das Paar schon seit Jahren, ergänzt Birgit Krämer, und in den Niederlanden oder in Norwegen werde das Konzept schon lange verfolgt.

Die Mahlzeiten bereitet Hauswirtschaftsleiterin Sabine Weidmann zu.

In Ohlendorf ging im Mai 2022 die Seniorenwohngemeinschaft in Betrieb, bei der derzeit acht von neun Plätzen belegt sind. Zur Unterbringung gehört, neben einem hauswirtschaftlichen Komplettpaket inklusive Verpflegung aus der hauseigenen Küche, eine pflegerische Betreuung rund um die Uhr, wofür ein eigener ambulanter Pflegedienst gegründet wurde. Die Mieter könnten jedoch auch ihren eigenen, gewohnten Pflegedienst wählen, betont Jochen Krämer.

Die Besonderheit des Hauses ist jedoch die Beschäftigung: „Die Bewohner dürfen sich einbringen, wo sie können und wollen“, betont Jochen Krämer. Dazu gehört das Mithelfen in der Küche beim Zubereiten der Mahlzeiten oder beim wöchentlichen Einkauf, vor allem aber auch der Umgang mit den Hoftieren, zu denen neben den Alpakas auch die beiden Schweine Hanni und Nanni gehören. „Wir gehen mit den Alpakas spazieren oder legen eine ,Streichelrunde‘ ein“, berichtet Mitarbeiterin Annika Gropp. Der „tierische“ Umgang beschränke sich jedoch nicht auf die Tiere des Hofes, die Bewohner könnten auch eigene Haustiere – ob Hunde, Katzen oder Kleintiere – mitbringen. Sie würden bei Abwesenheit des Halters auch mitversorgt.

In ihrem Hofladen bieten Jochen und Birgit Krämer Strickwaren aus Alpakawolle an.

Das Tagesprogramm sei flexibel: „Wir schlagen zwar Aktivitäten vor, aber die Bewohner suchen sich auch selbst eine Beschäftigung“, berichtet Annika Gropp. So hätten sie im Herbst Quitten- und Walnussbäume im Garten entdeckt und begeistert geerntet. „Man merkt bei den Mietern, dass sie ihren Freiraum schätzen.“

Man habe Bewohner ganz unterschiedlichen Alters, aus der näheren Umgebung und aus Bremen. Vertreten seien die Pflegegrade I bis V sowie Menschen mit Beeinträchtigung, zählt Birgit Krämer auf. „Es muss keine homogene Gruppe sein, sondern die Charaktere sollen sich gegenseitig befruchten.“

Dachbodenausbau für zweite Wohngruppe

Die Planungen sehen vor, dass noch im ersten Halbjahr eine zweite Wohngruppe mit sechs bis sieben Plätzen eingerichtet wird. Dafür soll der Dachboden ausgebaut werden, der Zugang erfolgt über einen Lift. „Ab August wollen wir die weiteren Bewohner aufnehmen“, kündigt Jochen Krämer an.

Bauarbeiten stehen in den kommenden Wochen auch bei den Alpakas an, ihre Stallungen sollen erweitert werden. Sie spielen eine große Rolle bei den Aktivitäten auf dem Hof. Wie auf dem bei Ulm, wo man mit diesen Angeboten bereits 2015 begonnen habe, gibt es das Alpaka-Trekking, entweder als längere Wanderung oder als kürzerer Spaziergang. „Alpakas sind ,Entschleuniger‘ “, sagt Jochen Krämer lachend. In Planung seien zudem Events für Kindergruppen, Kindergärten und Schulen und für Firmen. „Es geht dabei auch um respektvollen Umgang – natürlich mit den Tieren, aber auch miteinander“, erklärt Birgit Krämer. In Ulm habe man auch schon „Trauerspaziergänge“ mit einem dortigen Hospiz angeboten. Der Bedarf dafür sei da, das merke man an der Nachfrage, sagt Jochen Krämer. „Hier gibt es wertvolle Momente – Zeit, die man mit Familie oder Freunden genießen kann, das hat mit Corona einen ganz anderen Stellenwert bekommen.“

Auch die beiden Schweine Hanni (im Bild) und Nanni leben auf dem Hof.

Um Genuss geht es auch im Hofcafé mit Kaffeespezialitäten, Tees und selbstgebackenem Kuchen. Birgit Krämer: „Das hat sich hier gleich mit angeboten.“ Seit Jahresbeginn ist das Café nicht nur für Veranstaltungen, sondern regelmäßig geöffnet: Freitags, samstags und sonntags sind Gäste hier willkommen, ab April auch donnerstags. Sobald es wärmer wird, werden auch die Sitzplätze auf dem Hof hergerichtet, und abends biete man eine kleine Vesper an.

Schließlich umfasst die Bandbreite der Angebote auch einen Hofladen mit Produkten aus hochwertiger Alpakawolle. Grundlage ist dabei überwiegend die Wolle der eigenen Tiere, die in kleinen Manufakturen in der Schwäbischen Alb zu Strickwaren in Kleinserien verarbeitet wird. Erhältlich sind sie im Onlineshop oder auf großen Lifestylemärkten im Herbst und Winter, sowohl in Deutschland als auch in Österreich.