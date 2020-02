Landwirtschaft „am Scheideweg“

Staffhorst – Abschluss vor vollem Haus in Staffhorst: Im Gasthaus Wolters beendete am Freitag der Landvolk-Kreisverband Grafschaft Diepholz seine Reihe der Winterversammlungen. Ein Schwerpunkt der Vorträge des Vorsitzenden Theo Runge und des Geschäftsführers Dr. Jochen Thiering war die geplante Verschärfung der Düngeverordnung – „die Landwirtschaft ist wieder am Scheideweg angekommen“, leitete Runge seinen Beitrag ein.

Die Bauern seien es leid, für alle Fehlentwicklungen am Pranger zu stehen. Es gebe zu viel Nitrat in einigen Brunnen, aber es wäre gut gewesen, den Effekt der Verordnung von 2017 abzuwarten. Wasser habe ein langes Gedächtnis, aber eine erneute Verschärfung nach drei Jahren sehe nach politischem Aktionismus aus, befand der Vorsitzende. Für die zu hoch belasteten Böden wolle man Lösungen finden mit guter fachlicher Praxis und Sachkenntnis, aber es dürfe keine Sippenhaftung geben für Landwirte, die 20 oder 25 Kilometer von den Brunnen entfernt leben. Darüber hinaus sei die Verschärfung der Düngeverordnung eine echte Bedrohung für die wirtschaftliche Existenz der Landwirte: Nach einer Studie der DZ-Bank werde es bis 2040 in Deutschland statt der jetzt 267 000 Höfe nur noch rund 100 000 Betriebe geben. Wenn nach der Verschärfung der Düngeverordnung die Pflanzen nur noch 20 Prozent unter Bedarf gedüngt werden dürften, führe das aber nicht nur zu sinkenden Erträgen, sondern die mangelernährten Pflanzen könnten auch weniger Stickstoff binden, und es werde aktiv Humus abgebaut. Man wolle jedoch keine weiteren Subventionen, „sondern in Ruhe unserer Arbeit nachgehen – wir lassen uns nicht mit Schweigegeld kaufen.“

Im Jahr 2019 habe es so viele Treffen mit Politikern wie selten zuvor gegeben, und ab Oktober seien die großen Demos hinzugekommen. „Wir können stolz sein auf unseren Berufsstand, dass wir so viele Leute auf die Straße bekommen haben; wir haben gezeigt, dass wir viele sind und dass wir zusammenhalten.“ Den Anstoß dazu hätten niederländische Berufskollegen gegeben, die mit einer „noch krasseren Anti-Bauern-Politik“ zu kämpfen hätten. An den Aktionen werde man festhalten, denn: „Die Proteste sind Rückenwind für unsere politische Arbeit.“

Man habe versucht, sich auf die wichtigsten Themen in den Versammlungen zu konzentrieren, zog Runge im Gespräch mit unserer Zeitung Bilanz. Die Düngeverordnung stehe ganz oben auf der Agenda, weil man den Eindruck habe, dass Dinge geschähen, die nicht nachzuvollziehen sind: „Das ist auch ein emotionales Problem.“ Insgesamt sei man mit dem Verlauf der Versammlungen sehr zufrieden: „Die Kommunikation mit den Mitgliedern ist gewünscht, und wir freuen uns über Feedback, das darf auch kritisch sein.“

Neben der Düngeverordnung bewege die Landwirte auch das geplante Aktionsprogramm Insektenschutz, die Afrikanische Schweinepest, die, sollte sie hier auftauchen, große Auswirkungen auf die Betriebe haben werde, und das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Das werde auch Einflüsse auf die Mitgliedsbeiträge haben, denn bisher finanziere man die Initiativen aus den Rücklagen des Kreisverbandes, so Jochen Thiering. Die Diskussionen seien gut besucht gewesen mit zusammen mehr als 600 Teilnehmern. In diesem Jahr sei relativ viel diskutiert worden, aber man habe im Vorfeld auch viel Informationsarbeit geleistet. „Es ist gut und wichtig, mit den Mitgliedern in den Austausch zu treten.“