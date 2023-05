Landjugend hat 72 Stunden Zeit für Projekt am Sportheim Borstel

Von: Martina Kurth-Schumacher

Die Aktiven der Landjugend Borstel sind bereit für die Herausforderung, die (vorne) Heinrich Schmidtke (links) auch schriftlich von Meinke Ostermann entgegennahm. © Kurth-Schumacher

Borstel – Für die Borsteler Landjugend läuft seit Donnerstagabend die Uhr: Im Rahmen der 72-Stunden-Aktion des niedersächsischen Dachverbandes verkündete „Geheimagent“ Meinke Ostermann die Aufgabe, die das Team um Vorsitzenden Heinrich Schmidtke bis Sonntagabend erfüllt haben muss.

Die Herausforderung an die rund 20 Aktiven im Alter zwischen 15 und 30 Jahren: „Gestaltet im rückwärtigen Bereich des Sportheims eine befestigte Sitz- und Aufenthaltsfläche als Rückzugs- und Erholungsmöglichkeit. Sie soll den Nutzern der Sportanlage, des Beachvolleyballfelds, des Sportheims, des Feuerwehrhauses und der Landjugend selbst zur Verfügung stehen. Die Abgrenzung zu den Sportanlagen könnte in Form von Blüh- und Pflanzstreifen erfolgen. Die in dem Bereich vorhandenen Baustoffe dürfen genutzt und ergänzt werden. Aspekte des Naturschutzes sollten in die Planung einbezogen werden, optional ist die Errichtung eines massiven Sonnen- und Witterungsschutzes oder einer Sitzgelegenheit.“

Henning Schmidtke und Christian Brauer hatten die Aufgabe formuliert, deren Umsetzung laut Meinke Ostermann für viele Vereine einen Mehrwert bedeute. Die Landjugendmitglieder hoffen, dass Privatpersonen, Vereine und Sponsoren ihre Aktion positiv begleiten. Bis Sonntag, 18 Uhr, haben die Beteiligten Zeit, die Aufgabe zu erfüllen. Dann soll das Ergebnis vorgestellt und eingeweiht werden, hierzu lädt die Landjugend „das ganze Dorf“ ein: „Die Wählergemeinschaft und die Feuerwehr übernehmen das Catering“, kündigten Brauer und Schmidtke an.

Die Niedersächsische Landjugend richtet die 72-Stunden-Aktion im vierjährigen Rhythmus aus. Die Borsteler ist eine von 128 der insgesamt 212 Ortsgruppen, die sich an der achten Auflage beteiligen.