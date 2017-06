„KULTURbunt“ vor dem Aus?

Siedenburg - Beim Punkt „Vorstandswahlen“ stellte sich am Montagabend Ratlosigkeit ein. Sechs der acht Mitglieder der Führungsriege des Vereins „KULTURbunt der Samtgemeinde Siedenburg“ erklärten bei der Jahreshauptversammlung ihren Rücktritt.

„Ich werde im nächsten Jahr 80 Jahre alt, eine weitere Amtszeit kann ich dem Verein gegenüber nicht vertreten“, gab Vorsitzende Ute Gerull als offizielle Begründung für ihren Rückzug zu Protokoll. Ulrike Reinsch (zweite Vorsitzende) und Beisitzerin Birgit Hohmann sind die einzigen, die weiterhin Verantwortung übernehmen würden. Bereits im Februar hatte der Vorstand seine 37 Mitglieder schriftlich über die sich abzeichnende Situation informiert. 14 von ihnen waren am Montag anwesend, allerdings ohne Ambitionen.

Hoher Frustfaktor

„Scheinbar nimmt man es in Kauf, dass wir uns auflösen“, kommentiert Marie-Luise Opper-Gerull die geringe Beteiligung der Mitglieder. Dass deren Resonanz auch bei den Veranstaltungen zu wünschen übrig lässt, ist ein weiterer Frustfaktor. Ungeachtet der positiven Bewegung, die der Verein in der Samtgemeinde ausgelöst hat, kommt der Vorstand zu dem Schluss: „Wir können die Arbeit nicht mehr bewältigen, sie verteilt sich nicht wie erhofft auf viele Schultern.“

Wahlleiter Rainer Ahrens brachte eine mögliche Kooperation mit anderen örtlichen Vereinen in die Diskussion, in deren Verlauf der Verschönerungsverein oder der Förderverein Etival genannt wurden. Auch wenn im Verein offenbar nicht immer Konsens herrschte: Einig waren sich die Mitglieder, dass seine Auflösung bedauerlich wäre. Gaby Brümmer und Marie Christin Block dankten Ute Gerull und ihrem Team: „Viele haben eure Arbeit zu schätzen gewusst.“ Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens schloss sich an: „Ihr habt für Highlights gesorgt, die eine Bereicherung für die Samtgemeinde waren.“

Außerordentliche Mitgliederversammlung am 22. August entscheidet über Zukunft

+ Ute Gerull © Kurth-Schumacher Im Rückblick auf die vergangene Saison hatte Vorsitzende Ute Gerull an die Organisation der Sommerferienaktion für Kinder in Kooperation mit dem Waldpädagogikzentrum Hahnhorst (Zeichnen nach der Natur), an den „Lichtzauber“ im Amtshausgarten im September sowie die Beteiligung am Siedenburger Weihnachtsmarkt und am Frühlingsfest erinnert. Weitere Angebote: ein Konzert und eine weihnachtliche Lesung im Dezember, das traditionelle Neujahrsfrühstück und das Open-Air-Kino. Das Aschermittwochs-Kabarett war wegen Erkrankung des Künstlers kurzfristig ausgefallen. Nicht alle Veranstaltungen seien optimal gelaufen, resümierte Ute Gerull.

Laut Kassenführerin Brigitte Schwarz verfügt der Verein zum Saisonabschluss über Mittel von knapp 1800 Euro. Die zu Beginn der Sitzung beschlossene Erhöhung der Vereinsbeiträge von 24 auf 36 Euro pro Jahr setzte die Versammlung zunächst aus, der bisherige Vorstand führt die Geschäfte kommissarisch weiter.

Das letzte Wort über die Zukunft des Vereins wird bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Dienstag, 22. August, im Hotel „Deutsches Haus“ (Block) gesprochen (20 Uhr). Zentrale Punkte der Tagesordnung: Neuwahl des Vorstands und gegebenenfalls Auflösung des Vereins.

