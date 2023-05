Kuh Uschi zieht in Siedenburg ihr Kalb und drei Lämmer groß

Von: Martina Kurth-Schumacher

Man muss es gesehen haben, um es glauben zu können: Mutterkuh Uschi säugt ihr Kalb und zwei Lämmer gleichzeitig. © Ruröde

Siedenburg – Uschi ist wirklich „lammfromm“. Für den verwaisten Nachwuchs der Leineschafe ist das ein Glücksfall: Die Jungkuh lässt nicht nur ihr eigenes Kalb an ihr Euter, sondern auch drei Lämmer. Dass eine Kuh als Amme für artfremde Tierkinder fungiert, sei selten, sagt Nils Ruröde.

Der 47-jährige Nebenerwerbslandwirt züchtet in Siedenburg seit 13 Jahren Leineschafe, eine robuste, ursprünglich im niedersächsischen Leinebergland verbreitete und inzwischen vom Aussterben bedrohte Landschafrasse. In seiner Herde von 60 bis 70 Mutterschafen kommt es ab und zu vor, dass eine Aue ihren Nachwuchs nicht versorgen kann: „Ihr Euter hat nur zwei Striche. Bekommt sie mehr als zwei Lämmer, kann sie eigentlich nicht alle satt bekommen.“

Die drei Lämmer, die Uschi unter ihre Fittiche genommen hat, sind von unterschiedlichen Auen. Zwei stammen aus Drillingswürfen, ihre Mütter hatten eine unzureichende Milchleistung. Die verwaiste Elsa, einzige Überlebende von vier Geschwistern, ist erklärter Liebling von Rurödes Tochter Lina (4). Im vergangenen Jahr hatte Familie Ruröde 15 Lämmer mit der Flasche großziehen müssen, in diesem Jahr entfällt dank der Ammenhilfe von Kuh Uschi die arbeitsaufwendige und kostenintensive Aufzucht per Hand.

Besitzer Nils Ruröde lässt seine Jersey/Angus-Rinder und die Leineschafe immer gemeinsam laufen. © Kurth-Schumacher

Nils Ruröde übernahm 2022 eine Jung- und eine Altkuh aus der Jersey/Angus-Kreuzungszucht von Herbert Böse aus Päpsen. Und Uschi, die am 19. Januar ihr erstes Kalb zur Welt brachte. Die ebenfalls im Januar geborenen Lämmer sind bei der gutmütigen Mutterkuh offenbar bestens aufgehoben. Ruröde: „Die Herde ist immer zusammen, und Uschi lässt Kalb und Lämmer sogar gleichzeitig an ihr Euter.“ Die Adoptivkinder gedeihen ebenfalls prächtig – wohl, weil die Milch der Jerseys der Lämmermilch sehr ähnlich ist. Die bunte Herde auf der Wiese gegenüber der Schule ist Magnet für Tierliebhaber im Allgemeinen – und für Schulkinder im Besonderen: Sie drücken sich an den Schulfenstern regelmäßig die Nasen platt.

Das eigentliche Faible von Nils Ruröde gilt den Leineschafen. Er ist im Landesschafzuchtverband Niedersachsen einer der wenigen Herdbuchzüchter, errang schon einige Erfolge. 2022 stellte er auf der Bundesschau in Alsfeld mit einem Bock und zwei Aueschafen eine mit „Gold“ prämierte Zuchtgruppe. Aber auch die handzahmen Rinder haben es ihm angetan. Ruröde: „Wirtschaftlich ist die Haltung eigentlich nicht, aber für die Familie ist das toll. Und in diesem Fall für die Lämmer.“ Wie sich die Zucht weiterentwickelt, wisse er nicht, aber klar sei: Kälbchen Heidi darf für immer bleiben. Und Lamm Elsa auch.