Für 22 Kliniken und 280 Pflegeheime

Wäscherei Bardusch in Siedenburg stellt desinfizierte Mietwäsche bereit

+ Optimiert wurde der ohnehin hohe Hygienestandard – „Safety first“ heißt die Devise, in Verantwortung für die Mitarbeiter. Foto: Wäscherei Bardusch

Siedenburg – Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen – auch in der Wäscherei Bardusch in Siedenburg. „Da unser Unternehmen europaweit vertreten ist, waren wir schon früh mit den Herausforderungen durch das Coronavirus konfrontiert. Wir haben Anfang März hier vor Ort ein siebenköpfiges, rund um die Uhr erreichbares Krisenteam gegründet, das in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung alle notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet hat“, sagt Niederlassungsleiterin Astrid Bahn.