Mutter übt scharfe Kritik: Kita-Gebühren trotz Schließung eingezogen

Was passiert eigentlich mit den Kita-Gebühren, wenn alle Einrichtungen wegen des Coronavirus geschlossen sind? Während Bruchhausen-Vilsen dieser Tage meldet, auf die Gebühren verzichten zu wollen, sorgt eine Debatte in Mellinghausen für Ärger.

Mellinghausen – „Die Elternbeiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten in der Samtgemeinde Siedenburg werden ohne vorherige Information weiterhin eingezogen – das geht gar nicht“, findet Maren Klöcker. Ihr Sohn Paul besucht den Kindergarten „Mützelzipf“ in Mellinghausen, der, wie alle Kindertagesstätten, zurzeit geschlossen ist.

Die Verwaltung habe sich auf die aktuelle „Ausnahmesituation“ berufen, aber in dieser befinden sich auch die Eltern, sagt die Mellinghausenerin: „Ich bin, wie viele andere, von Kurzarbeit betroffen und nicht bereit, für nicht erbrachte Leistungen zu zahlen, auch wenn es nur um 32 Euro geht.“

Kita-Gebühren trotz Schließung: Mögliche Erstattung zu gegebener Zeit

„Ja, die Beiträge für Sonderbetreuungszeiten und Verpflegung werden derzeit noch erhoben“, bestätigt Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens auf Anfrage der Redaktion und verweist auf die Satzung. Er wisse von Kommunen im Landkreis Nienburg, die die Gebühren aus Kulanz zurückzahlen, Eltern hätten jedoch keinen Rechtsanspruch darauf. Auch in der Samtgemeinde Siedenburg werde man zu gegebener Zeit über eine Erstattung reden.

Ahrens: „Das ist kein Geschäft der laufenden Verwaltung.“ Er appellierte an die Eltern, die Gesamtsituation nicht aus dem Blick zu verlieren: „Erstens müssen die Mitarbeiter weiterhin bezahlt werden, zweitens sind wir verpflichtet, mit Steuergeldern verantwortungsvoll umzugehen.“ Die Entscheidung werde er nicht im Alleingang fällen, hierfür sei ein Beschluss der Politik erforderlich.