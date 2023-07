Kinder- und Jugendtag des SV Staffhorst bietet sportliche Herausforderungen und kreative Aufgaben

Von: Martina Kurth-Schumacher

Der Kinder- und Jugendtag des SV Staffhorst bot für jeden etwas - zum Beispiel Zielschießen mit der Wasserpumpe. © Kurth-Schumacher

Mit dem Kinder- und Jugendtag hat die Sportwoche des SV Staffhorst begonnen. Einmal m,ehr zeigt sich laut Organisatorin Julia Siemers-Bodenstab: „Die Sportwoche hat einen hohen Stellenwert im Ort.“

Harbergen – Trotz der unsicheren Witterung herrschte am Sonntag reges Treiben auf dem Sportplatz des SV Staffhorst: 60 Kinder im Alter zwischen zwei und 15 Jahren holten sich einen Pass, auf dem sie sich ihre Teilnahme an den sechs Spielstationen bescheinigen ließen. Die Aktionen kamen nicht nur bei den Kindern gut an. Viele Erwachsene machten selbst die Probe aufs Exempel und nutzten im Übrigen die gute Gelegenheit zum ausgiebigen Klönschnack.

Julia Siemers-Bodenstab hatte in diesem Jahr Verantwortung für den Kinder- und Jugendtag übernommen – Hand in Hand mit Annika Peschke, Ramona Falldorf, Shirin Schubert und Andrea Seger. Ihr Leitgedanke: Die Spiele sollen Spaß machen und alle Sinne anregen. Sportliches Geschick war bei den zwölf Fuballgolf-Stationen sowie beim Poolnudel-Parcours gefragt. Eine Schwimmhilfe als Hockeyschläger zu nutzen und einen Ball im Slalom zu führen, erwies sich als Herausforderung. Koordinationsübungen waren das Balancieren und der Wasserlauf. Unabhängig vom Wetter: „Wasserspiele kommen immer an“, lautet die Erfahrung. Mit dem Bemalen von Steinen und dem Gestalten individueller Bälle hatte das Team auch an Kreativangebote gedacht.

Kleiner Mann mit großer Aufgabe. © Kurth-Schumacher, Martina

Insgesamt waren 16 Helferinnen und Helfer auf dem Platz. „Das hat toll geklappt“, betonte Julia Siemers-Bodenstab. Es sei kein Problem gewesen, Paten für die Spiele zu finden: „Die meisten Leute, die wir gefragt haben, hatten den Termin schon eingeplant. Die Sportwoche hat einen hohen Stellenwert im Ort.“ Auch mit den Sponsoren habe man Glück: Sie haben für alle Kinder Preise zur Verfügung gestellt.

Der Kinder- und Jugendtag ist seit vielen Jahrzehnten Auftakt der seit den 1980er Jahren vom SV Staffhorst ausgerichteten Sportwerbewoche. Bis einschließlich kommenden Sonntag spielt sich das Leben im Dorf auf dem Sportplatz ab. Täglich stehen Fußballbegegnungen der Jugend, der Herren, der Damen und der Alten Herren auf dem Programm, am Samstag ist zusätzlich ein Beachvolleyballturnier geplant.

Kreativ sein mit Farbe - auch das war möglich. © Kurth-Schumacher, Martina

Die letzten Highlights warten am Wochenende. Die Tischtennissparte organisiert das Abschlussfest am Samstag, 29. Juli. Die Revival-Party steht unter dem Motto „Back to the Sixties“. Letzte Punkte am Sonntag, 30. Juli, sind der Juxtriathlon (ab 11 Uhr), der Frühschoppen mit Erbsensuppe sowie die Finalspiele des Unteren und Oberen Turniers (ab 13.30 Uhr). mks