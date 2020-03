Jule und Mona sind die Siegerinnen

Kooperationsverbund Hochbegabung kürt die besten Vorleser aus Grundschulen der Region

+ Die Schulsieger traten zum Regionalentscheid des Lesewettbewerbs in Siedenburg an.

Siedenburg – Der Vorlesewettbewerb der Grundschulen in der Region Sulingen erreichte am Donnerstag in Siedenburg seinen Höhepunkt, als Marc-Stephan Thews, Koordinator des Kooperationsverbunds Hochbegabung, die Sieger verkündete: Jule Bockhop (Drei-Freunde-Grundschule in Scholen) ist beste Vorleserin des dritten Jahrgangs, „Silber“ errang Rebecca Kornienko (Grundschule Sulingen). Aus den Teilnehmern der vierten Klassen kürte die Jury Mona Sanders (Grundschule Kirchdorf) als Siegerin, den zweiten Platz erreichte Greta Schwenker (Grundschule Groß Lessen).