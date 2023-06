Jugendfeuerwehr Siedenburg feiert Jubiläum

Von: Andreas Behling

Ein „Spiel ohne Grenzen“ mit vielen Stationen am Nachmittag, ein Festakt und Party mit Livemusik am Abend: Die Mitglieder und Betreuer der Jugendfeuerwehr Siedenburg feierten deren 50-jähriges Bestehen am Sonnabend mit vielen Gästen.

1 / 18 „Familienfoto“ der Jugend- und Kinderfeuerwehrwarte in der Samtgemeinde Siedenburg: Lena Steinbeck (Jugendfeuerwehr Borstel und Umgebung), Gemeindejugendfeuerwehrwartin Nadine Sill, Thore Sudmann (Jugendfeuerwehr Siedenburg), Yannik Schumacher (Jugendfeuerwehr Ohlendorf), Rena Delekate (stellvertretende Kinderfeuerwehrwartin Siedenburg), Christina Hollmann (Kinderfeuerwehrwartin Siedenburg; von links). © Stefan Treichel

2 / 18 Ein Ehrentanz der Betreuerinnen und Betreuer eröffnete die Party mit der Band „Happy End“. © Behling

3 / 18 Ein Ehrentanz der Betreuerinnen und Betreuer eröffnete die Party mit der Band „Happy End“. © Behling

4 / 18 Ein Ehrentanz der Betreuerinnen und Betreuer eröffnete die Party mit der Band „Happy End“. © Behling

5 / 18 Mit einer Ehrung überraschte Gemeindebrandmeister Rolf Bollhorst beim Festakt Heike Lüdeke: Als sich die Jugendfeuerwehr 1989 für Mädchen öffnete, waren sie, Gunda Honebein und Elke Ahlers die ersten Betreuerinnen. © Behling

6 / 18 Teamwork war angesagt, um das Feuerwehrauto mit Wasserstrahlantrieb zu beschleunigen. © Behling

7 / 18 Spaß mit der Fotobox. © Behling

8 / 18 Gummistiefel-Weitschleudern per Fuß zählte zu den Disziplinen beim „Spiel ohne Grenzen“. © Behling

9 / 18 Gummistiefel-Weitschleudern per Fuß zählte zu den Disziplinen beim „Spiel ohne Grenzen“. © Behling

10 / 18 Die Teams spielten Jenga auf Zeit. © Behling

11 / 18 Per Kübelspritze galt es, einen Ball durch das Labyrinth zu lenken. © Behling

12 / 18 Das Wappen der Jugendfeuerwehr Niedersachsen hatte Landesjugendfeuerwehrwart Sascha Bädorf (Mitte) als Präsent dabei, hier mit Kreisjugendfeuerwehrwart Ronald Hoffmann (links) und Siedenburgs Jugendfeuerwehrwart Thore Sudmann. © Stefan Treichel

13 / 18 Humorvoll beleuchteten Manfred Block (links) und Thore Sudmann die Historie. © Behling

14 / 18 Die Fahrzeughalle der Ortsfeuerwehr Siedenburg wurde für die Feier um ein Festzelt erweitert. © Behling

15 / 18 Mit einem Stäbchen Schraubenmuttern zu einem Turm aufzustapeln ist knifflig. © Behling

16 / 18 Bloß nicht loslassen beim Ringelreihen durch den Reifen. © Behling

17 / 18 Mit der Sprühflasche musste der Tischtennisball von einem Schnapsglas zum anderen befördert werden. © Behling

18 / 18 Spiel ohne Grenzen, Festakt und Party zum Jubiläum der Jugendfeuerwehr Siedenburg © Behling