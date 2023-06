Jubiläum der Jugendfeuerwehr Siedenburg: Spiele, Festakt und Party

Von: Andreas Behling

Ein Ehrentanz der Betreuerinnen und Betreuer eröffnete die Party mit der Band „Happy End“. © Behling

Siedenburg – Ein „Spiel ohne Grenzen“ mit zehn Stationen am Nachmittag, ein Festakt und Party mit Livemusik von der Band „Happy End“ am Abend: Die Mitglieder und Betreuer der Jugendfeuerwehr Siedenburg feierten deren 50-jähriges Bestehen am Sonnabend mit vielen Gästen. Die Gratulanten aus Politik, Feuerwehr und Jugendfeuerwehr sparten nicht mit Lob – vor allem für fünf Jahrzehnte ehrenamtlichen Einsatzes.

„Mehr Dampf, ich brauch’ mehr Dampf!“ Den „Dampf“, um das von Betreuer Kevin Aufderheide gebaute Minifeuerwehrauto per Kübelspritze auf Touren zu bringen, pumpte ein Teamkollege mit vollem Einsatz, ein anderer sorgte mit großer Schöpfkelle für Wassernachschub. Eine schweißtreibende Disziplin, da hatte bei üppigem Sonnenschein niemand etwas dagegen, sich mit dem „Treibstoff“ zu bekleckern. Ein rasanter Hindernislauf mit der Trage – und einem vertrauensvollen „Passagier“ – durch einen Pylonen-Slalom, eine Art „Stiefelweittreten“, mit einem Stäbchen Schraubenmuttern zu einem Turm stapeln, mit Tauen Bilder legen, sodass die Mitstreiter Begriffe erraten können: Tempo, Geschicklichkeit und Kreativität der Teilnehmer stellten die Organisatoren beim „Spiel ohne Grenzen“ auf die Probe.

Umliegende befreundete Jugendfeuerwehren, Fleckenseinwohner jeden Alters und weitere Interessierte konnten mitmachen. „Ich glaube, wir haben jetzt 15 Gruppen hier – so haben wir uns das vorgestellt“ , bilanzierte Thorben Sudmann, seit 2020 Jugendfeuerwehrwart, am Nachmittag. Er schloss sich 2011 der Jugendfeuerwehr an – warum eigentlich? „Ich komme aus einer absoluten Feuerwehrfamilie, die Marschroute war also eigentlich klar. Ich hatte Lust auf Kameradschaft – oder besser: Gemeinschaft. Was Kameradschaft eigentlich ist, lernt man hier erst.“ So machte er später als Betreuer weiter. „Wenn man sich nicht ehrenamtlich engagiert, kann man auch nicht erwarten, dass aus den Jugendlichen ,was Vernünftiges‘ wird.“ Dass sie wichtige Werte lernen, dafür sorge das tolle Betreuerteam. Und die aktuellen Jugendlichen? „Weil es hier viel Sport gibt – und Freundschaft“, begründet Emil (17) seine Mitgliedschaft. „Weil es voll viel Spaß macht und weil mir die Sportarten gefallen“, sagt Mia (13).

Beim abendlichen Festakt, zu dem sich auch viele „Ehemalige“ der Jugendfeuerwehr in der per Festzelt erweiterten Fahrzeughalle der Ortsfeuerwehr einfanden, bekam Thore Sudmann, 24 Jahre jung, Unterstützung von stellvertretendem Ortsbrandmeister und Augenzeuge auch früherer Jahre Manfred Block. Sie beleuchteten auf humorvolle Art die 50-jährige Geschichte der Jugendfeuerwehr Siedenburg, die eine der ältesten und mit derzeit 45 Kindern und Jugendlichen sowie 14 Betreuerinnen und Betreuern eine der mitgliederstärksten im Landkreis Diepholz ist.

Zu den Rednern, die die Bedeutung der Organisation für den Fortbestand der Freiwilligen Feuerwehr und den unschätzbaren Wert der ehrenamtlichen Arbeit, die hier geleistet wird, betonten, zählten unter anderem Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens, Fleckensbürgermeister Detlef Metzlaff, Gemeindebrandmeister Rolf Bollhorst, Kreisjugendfeuerwehrwart Ronald Hoffmann und Niedersachsens Landesjugendfeuerwehrwart Sascha Bädorf. Ortsbrandmeister Peter Ahlers, nicht nur als ehemaliger Jugendfeuerwehrwart der Jugendfeuerwehr eng verbunden, konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich dabei sein – aber per Videobotschaft, die donnernden Applaus erntete.

Ein Ehrentanz der Betreuerinnen und Betreuer eröffnete nach dem Festakt die Party zur Musik der Top-Forty-Band „Happy End“.