„Jeder von euch hat irgendein Talent“

Siedenburg - Von Martina Kurth-schumacher. Machst du auch Fehler? Ist dein Beruf anstrengend? Wie kommt dein Buch zur Druckerei? Die 160 Schülerinnen und Schüler der Grundschule am Speckenbach überschütteten Fabian Lenk am Donnerstagmorgen mit klugen Fragen.

Der in Bruchhausen-Vilsen lebende Erfolgsautor hatte sich einen ganzen Vormittag Zeit für eine Lesung genommen: Den Erst- und Zweitklässlern stellte er „Das schwarze Drachenboot“ vor, für die Älteren las er aus „Raubende Roboter“ (2018), dem ersten Band seiner Serie „F.B.I. junior“. Spannend waren die Diskussionen im Anschluss. „Es ist selten, dass Grundschüler so lange zuhören können und so gut vorbereitet sind“, sagte Fabian Lenk. Er begeisterte sie nicht nur mit fesselnder Lektüre, sondern fand auch im Gespräch mit ihnen den richtigen Ton. „Wir kommst du auf deine Ideen“, fragte die siebenjährige Isa. „Das ist die Königsfrage“, betonte Lenk: „Ohne Idee kein Buch!“ Der Autor, der seine in viele seiner Bücher historische und geografische Sachinformationen einfließen lässt, sucht Anregungen in Fachliteratur. Und lässt sich durch seine Tätigkeit als Journalist inspirieren: „Manchmal gibt eine kleine Nachricht den Startschuss für einen großen Roman.“ Neben einer zündenden Idee sei die Gliederung der Geschichte das A & O: „Man muss wissen, wie man anfängt, was in der Mitte passiert und wie der Schluss sein soll.“ Am meisten Zeit nehme die Recherche in Anspruch, sagt Lenk: „Wenn Idee und Gliederung stehen, brauche ich manchmal nur wenige Tage zum Schreiben.“ Der Autor veröffentlicht jährlich zwischen zwölf und 14 Bücher - allerdings keine „Ponyhof- und Liebesbücher“, wie er auf Nachfrage erklärte: „Das können andere besser als ich.“ Isa verfolgte die Ausführungen von Lenk mit besonderem Interesse. „Ich habe heute viele Tipps bekommen“, sagte die Zweitklässlerin, die bereits eigene Geschichten geschrieben hat. Auch er habe seine Liebe zur Schriftstellerei schon früh erkannt, offenbarte der Autor, dagegen sei er in Chemie die „größte Niete“ gewesen. Er versicherte den Kindern: „Jeder von euch hat irgendein Talent. Ihr werdet bald herausfinden, welcher Beruf der richtige für euch ist.“

Schulleiterin Karen Hausner, die den Autor persönlich kennt und für diese Lesung gewinnen konnte, sprach von einem langen Vorlauf für die Veranstaltung. Konkreter Anlass sei die Eröffnung der Schulbücherei im ehemaligen Lehrerzimmer der Schule. Hausner: „Wir haben den Bestand an Büchern aus den Grundschulen Siedenburg, Mellinghausen und Borstel durch Neuanschaffungen ergänzt.“ Am Mittwoch hatten die Kollegen die Arbeiten abgeschlossen.

Neben Vorlesewettbewerben und Vorlese- und Lesepausen während des Unterrichts soll die Möglichkeit der Ausleihe bei den Kindern die Leselust wecken. In der nächsten Woche fällt der Startschuss. Die Bücher von Fabian Lenk werden vermutlich besonders begehrt sein.

Zum Autor

Autor Fabian Lenk (geboren 1963) studierte nach dem Abitur Diplom-Journalistik und war 25 Jahre als Reporter tätig. Seit 2012 konzentriert er sich auf die Schriftstellerei. Er hat rund 200 Bücher geschrieben, die in 14 Sprachen übersetzt wurden. Die verkaufte Gesamtauflage liegt weltweit bei rund vier Millionen Exemplaren, einige seiner Werke sind als Hörbücher erschienen. Fabian Lenk lebt mit seiner Familie in Bruchhausen-Vilsen.