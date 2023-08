Irish Open Air am 5. August an Wolters’ Gasthaus in Staffhorst

Von: Martina Kurth-Schumacher

Teilen

„Nobody Knows“spielten vor acht Jahren zum ersten Mal in Staffhorst. © Nobody Knows

Staffhorst – Der Countdown läuft: Am Samstag, 5. August, werden die Kilts aus dem Schrank geholt – nicht nur in Staffhorst. Das traditionelle Irish Open Air wird voraussichtlich wieder hunderte Fans der irischen und schottischen Musik mobilisieren und die Einwohnerzahl Staffhorsts für einen Abend vervielfachen.

„Normalerweise würden wir in diesem Jahr unser 30-Jähriges feiern“, sagt Ideengeber Friedhelm „Fidi“ Wolters, Wirt des Staffhorster Gasthauses „Zur Post“. Nach zwei Jahren Corona-Pause und einer Veranstaltung „mit angezogener Handbremse“ im Schatten der Pandemie läutet Familie Wolters mit vollem Elan die 28. Runde ein. 250 Plakate weisen im Umland auf die Kultveranstaltung hin, 5 000 Handzettel sind verteilt, Werbebotschaften stehen an den Bundesstraßen. „Fidi“ Wolters: „Wir sind bereit. Und wir haben ein tolles Programm.“ Neben den Musikzügen „Crest of Gordon“ und „The Owl Town Pipes & Drum Band“ – sie sind Botschafter der schottischen Musikkultur und sorgen für ein ganz besonderes Flair – stehen drei Bands auf der Bühne.

Das Stendaler Quartett „Nobody Knows“ war vor acht Jahren erstmals in Staffhorst zu Gast. Die Musiker hatten das Feiervolk mit einem genreübergreifenden Folk-Polka-Mix begeistert. Das Markenzeichen der selbsternannten „unbedeutendsten Band der Welt“, die in den letzten 20 Jahren fast 2 000 Auftritte absolvierte und 16 Alben herausgebracht hat: Selbstironie, exzessive Spielfreude und Improvisationstalent für Text und Musik.

Ein tolles Musikprogramm verspricht Friedhelm „Fidi“ Wolters. © Kurth-Schumacher

Sven Göttsche, Claas und Daniela Bußmann aus Osnabrück vermitteln mit Instrumentals und Gesangsstücken das Flair eines Irish Pub. Die Instrumentierung ihrer Band „Bottle of Rain“ ist traditionell, zum Einsatz kommen unter anderem Bodhran, Tin-Whistle, Irish Box und Irish Bouzouki. Ein groovendes Schlagzeug erweitert die große Bandbreite unterschiedlicher Sounds und Spielarten des Irish Folk.

„Holmes & Watson“ aus dem Raum Soltau sind erklärte Fans von handgemachter Musik und mehrstimmigem Gesang, vornehmlich aus dem Genre American Folk und Country. Neben Coverstücken haben sie eigene Songs im Repertoire. „Dass sie Spaß auf der Bühne haben, ist nicht zu übersehen; das überträgt sich aufs Publikum“, sagt Wolters, der das Trio bereits live erlebt hat.

„Bottle Of Rain“ vermitteln mit Instrumentals und Gesangsstücken das Flair eines Irish Pub. © Hans-Heinrich Breuer

„Crest of Gordon“ ist seit der „Stunde null“ mit in seinem Boot, die „Owl Town Pipes & Drum Band“ hat sich vor einigen Jahren mit dem Irish-Open-Air-Virus infiziert. Nach fast einem Jahr „Sendepause“ kam auf Nachfrage Mitte Juni die Nachricht des Bandmanagers: „Was für eine Frage! Wir sind natürlich dabei. 15 Spieler haben schon zugesagt, wir freuen uns wie Bolle!“

Kulinarisches in flüssiger und fester Form wird beim Festival nicht fehlen. „Fidi“ Wolters und sein 48-köpfiges Team sorgen für Nackensteaks, Bratwurst, (vegetarische) Pizza und Bauerntaschen. Das Fassbiersortiment von Beck’s, Veltins und Engel Dunkel wird ergänzt durch Newcastle Brown Ale und Murphy’s Irish Stout in Flaschen. Externe Anbieter haben gebrannte Mandeln, Cocktails („Cocktailchef Sulingen“) und Kaffeespezialitäten („Coffeecord“ aus Bücken) im Angebot.

Familie Wolters hat den Beginn des Festivals wegen des erweiterten Programms nach vorn verlegt, es beginnt um 18.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). Der Eintritt kostet 18 Euro. Kilt-Träger können ihr Getränkebudget nach unten korrigieren: Wer im zünftigen „Schottenrock“ kommt, erhält kostenlos ein Getränk, das ebenso Kult ist wie die Veranstaltung selbst: ein „Staffhorster Kirchenfenster“.

„Holmes & Watson“ sind erklärte Fans von handgemachter Musik und mehrstimmigem Gesang. © Jan-Hendrik Boer