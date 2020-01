Investor kauft nun doch von Gemeinde

Rat befasst sich erneut mit Grundstück für Volksbankneubau in Borstel

+ Die Geschäftsstelle der Volksbank in Borstel soll durch einen Neubau ersetzt werden – Hintergrund des Grundstücksgeschäftes, mit dem sich der Rat befasste. Archivfoto: Volksbank

Borstel – Die Gemeinde Borstel erwirbt eine insgesamt 8 852 Quadratmeter große Fläche östlich des Einkaufsmarkts an der Bundesstraße 214, zum Preis von 130 000 Euro: Diesen Beschluss hatte der Rat im Juni gefasst, im Oktober aber für die Rückabwicklung gestimmt, um dem ehemaligen Eigentümer einen direkten Verkauf an den Interessenten zu ermöglichen. Der Vertrag war nicht zustande gekommen. Der Investor wird die Fläche, wie Bürgermeister Dieter Engelbart am Mittwochabend im Rahmen der Ratssitzung mitteilte, nunmehr von der Gemeinde Borstel erwerben. Dadurch fallen für die Kommune Grunderwerbssteuern in Höhe von 6 500 Euro an, die laut Vereinbarung zur Hälfte der Investor trägt.