Investitionen von mehr als 430 000 Euro in Maasen geplant

Von: Harald Bartels

Das Baugebiet „Im Flüth“ soll durch eine Fläche (links) südlich der Hopfengasse erweitert werden. © Bartels

Maasen – „Das war alles relativ harmlos“ – so fasst Bürgermeister Dr. Fred Könemann die Sitzung des Gemeinderats Maasen vom Mittwochabend zusammen.

Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung: der Haushalt für das Jahr 2023, der von den vollständig versammelten Ratsmitgliedern einstimmig verabschiedet wurde. Das von Kämmerer Michael Mohr vorgestellte Zahlenwerk weist im Ergebnishaushalt – bei Erträgen von 853 800 Euro und Aufwendungen in Höhe von 864 00 Euro – ein Defizit von 10 200 Euro aus. Dieser Fehlbetrag könne aber aus der Überschussrücklage ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt umfasst Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von in Summe 843 400 Euro bei Auszahlungen von insgesamt 831 200 Euro, was einen Überschuss von 12 200 Euro ergibt. Für Investitionen eingeplant sind Auszahlungen von 431 600 Euro bei 10 000 Euro an Einzahlungen.

Größter Posten bei den Investitionen sind 250 000 Euro, die vorgesehen sind für den Ankauf der Flächen für die beschlossene Erweiterung des Wohnbaugebietes „Im Flüth“, für deren Erschließung sind weitere 30 000 Euro veranschlagt. Für den Ausbau des Günner Südwegs sind 107 300 Euro eingeplant, 20 000 Euro für ein Regenrückhaltebecken, 14 300 Euro für die Planung von Maßnahmen der Dorferneuerung und 10 000 Euro für die Anschaffung von Spielgeräten.

Schulden müssen nicht getilgt werden. Der Finanzhaushalt schließt mit einem Defizit von 409 400 Euro ab. Dieses Minus geht zulasten der liquiden Mittel der Gemeinde, deren Bestand von rund 2,2 Millionen auf rund 1,8 Millionen Euro sinken wird.

Die Steuerhebesätze der Gemeinde bleiben unverändert. Derzeit liegen sie für die Grundsteuer A bei 350 Prozentpunkten, für die Grundsteuer B bei 370 und für die Gewerbesteuer bei 390 Prozentpunkten. „Wir sind uns alle einig, dass wir die Steuern nicht rückwirkend erhöhen“, betont Könemann, denn die entsprechenden Bescheide seien schon verschickt. Allerdings werde man sich für 2024 damit befassen müssen: „Da führt wohl kein Weg dran vorbei.“ Dennoch habe man „eigentlich einen schönen Haushalt.“

Wann weitere Bauplätze im Gebiet „Im Flüth“ verfügbar sind, lasse sich noch nicht sagen. „Mit dem Haushalt haben wir festgelegt, dass alles seinen Weg gehen kann. Erst, wenn wir die Fläche im Zugriff haben, geht es in die Planung.“

Einstimmig folgte der Rat der Beschlussempfehlung der Verwaltung, wonach Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens für die laufende Kommunalwahlperiode bis 31. Oktober 2026 die Gemeindewahlleitung übernimmt, mit Miriam Metzlaff als Stellvertreterin. Nötig wurde der Wechsel, da die bisherige Wahlleiterin Franziska Buddenbaum die Samtgemeindeverwaltung verlassen hat und ihre Stellvertreterin Amelie Hegemann sich in Elternzeit befindet.

Beschlossen wurde zudem – bei einer Gegenstimme, von Wilhelm Griffel – ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 1 500 Euro für den Verein Kitzrettung Maasen und Umgebung. Mit dem Geld möchte der Vereinsvorstand eine weitere Drohne inklusive Zubehör anschaffen, um damit Jungtiere vor der Mahd auf Wiesen zu entdecken.