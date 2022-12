In fünf Wochen gut 3 000 Besucher im Borsteler „Aquaris“

Von: Harald Bartels

Noch bis einschließlich des Neujahrstages herrscht Feiertagsruhe im Hallenbad „Aquaris“ in Borstel. © Christian Fortkamp

Borstel – Derzeit herrscht Feiertagsruhe im Hallenbad „Aquaris“ in Borstel, bis einschließlich des Neujahrstages bleibt die Einrichtung geschlossen. Das erste Zwischenfazit der Saison von Bäderbetriebsleiter Christian Fortkamp fällt positiv aus.

Die Hallenbadsaison soll, so die Planungen, bis zum 17. März andauern. Nach den ersten fünf der 17 Wochen seit der Wiedereröffnung im November hätten rund 3 000 Menschen das Bad besucht: „Durchschnittlich wird das ,Aquaris‘ am Tag von 100 Badegästen in den verschiedenen Kursen und während der Öffnungszeiten genutzt“, sagt Fortkamp.

Beim Frühbaden habe man im Schnitt neun Gäste, aber vor allem die Kurse seien ein Erfolg. Täglich gebe es Schwimmkurse, und damit könne man, zusammen mit den hoch frequentierten Kursen im Freibad Siedenburg, im Jahresschnitt 100 Kursplätze für Anfänger und 70 für Fortgeschrittene anbieten. „Darauf sind wir als kleinste Samtgemeinde der Umgebung sehr stolz“, betont der Betriebsleiter.

Neu im Kursprogramm ist das von Elke Klein geleitete Kleinstkinderschwimmen. Die Nachfrage sei sehr hoch, berichtet Fortkamp, und es sei ein guter Schritt zur Wassergewöhnung.

Ausgeweitet werden konnte das Angebot zudem in den Bereichen Aqua-Fitness und Rehasport. Hier seien noch freie Plätze verfügbar, Informationen dazu gebe es im „Aquaris“ (Tel. 0 42 76 /97 91 35) – bezüglich Sportkursen sowie Funktionstraining und Rehasport informiere Simone Mahlstädt (Tel. 0 42 72 / 9 64 03 63) seitens der Rheumaliga.

Das „Aquaris“ ist ab dem 2. Januar zu den gewohnten Betriebszeiten geöffnet.