Udo Höpke Regent der Schützen in Maasen

Maasen - Die Mitglieder des Schützenvereins Maasen haben ihre Majestäten ermittelt. Neuer König ist Udo Höpke, den Hauptmann Katrin Meier nach dem Königsschießen als „der Heidekönig“ proklamierte.

Die Fahne trägt in diesem Jahr Dennis Lührs, für das Tragen und Anbringen der neuen Scheibe qualifizierte sich Hergen Wieja. Den Wanderpokal der Könige wird für das nächste Jahr Kristina Meier unterstellen.

Beim Königsschießen der Kinder setze sich Ashley Zühlke vor Lasse Rosenthal (Fahnenträger) und Hannah Kroll (Scheibenträgerin) durch.

Das Schützenfest beginnt am Sonnabend, 5. Mai, mit dem Abholen des Königspaares aus der Residenz nach Küfe. Um 13.30 Uhr wird am Schützenhaus in Maasen pünktlich angetreten. Für die musikalische Unterhaltung ist an diesem Tag DJ Wilfried Vogelsang zuständig und am Abend dann die „Blue Sky Band“.

Am Sonntag wird der Verein wieder um 13.30 Uhr beim Schützenhaus antreten, um den Kinderkönig abzuholen.

Der Eintritt in das beheizte Zelt ist an beiden Tagen frei.

Schon am Freitag, 4. Mai, treffen sich die Mitglieder des Schützenvereins zum Schmücken des Festzeltes. Beginn ist um 19 Uhr.