Höchste Dienstbeteiligung: Vanessa Schmitt

Ehrungen und Beförderungen verdienter Mitglieder der Ortsfeuerwehr Siedenburg

+ Das Kommando nach den Wahlen (von links): Melanie Hake, Steffen Gerdes, Manfred Block, Thore Sudmann, Heike Lüdeke, Dirk Schröder, Nicole Scholz, Günther Sill, Horst Kastens, Heiko Stamme (hinten), Berndt Krahn, Sandra Meyer, Wilken Hake, Malte Sill, Helge Kühling, Rena Delekate und Ortsbrandmeister Peter Ahlers. Fotos: STefan Treichel

Siedenburg – Ein Fackelzug zum 80. Geburtstag von Ehrenmitglied Günter Kersel war der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Siedenburg vorangegangen, zu der Ortsbrandmeister Peter Ahlers Mitglieder und Gäste im Gasthaus „Deutsches Haus“ begrüßte. Mit Videosequenzen und Fotos ließ Helge Kühling das Feuerwehrjahr 2018 Revue passieren, Peter Ahlers nannt dazu in seinem Bericht die Daten: Die Mitglieder rückten unter anderem zu fünf nachbarschaftlichen Löschhilfen aus, in Siedenburg zu einem Rundballenbrand, einem Mülltonnen- und Carportbrand sowie einem Heckenbrand. Ferner beteiligten sie sich an einer Personensuche, beseitigten Sturmschäden und leisteten Hilfe bei einem Verkehrsunfall – und drei Kameraden waren mit dem Tanklöschfahrzeug zwei Tage beim Moorbrand in Meppen im Einsatz.