Hochzeitspremiere am Haus im Park in Siedenburg

Von: Martina Kurth-Schumacher

Teilen

Für ein traumhaftes Ambiente sorgten jetzt Anette Schröder, Hildegard Gerdes, Anita Wulferding, Margret Vogt, Brigitte Schwarz und Anke Bochnig (von links) vom Verschöngerungsverein Siedenburg für die erste freie Trauung am „Haus im Park“. © Kurth-Schumacher

Siedenburg – Für Eheschließungen bietet das Siedenburger Standesamt den Rittersaal im Amtshaus als Trauungsort an – mit einem besonderen Ambiente punktet die Außenstelle im „Haus im Park“ am Mühlenteich: Brigitte Schwarz, Anke Bochnig, Anette Schröder, Margret Vogt, Hildegard Gerdes und Anita Wulferding vom Verschönerungsverein Siedenburg richten die Örtlichkeiten zu den Terminen entsprechend her und übernehmen auch den Sektempfang der Gäste.

In der Regel finden hier jährlich zehn bis 15 Trauungen statt, im Haus finden 25 Personen Platz. Jetzt hatte das Organisationsteam „Premiere“: Ein Paar, das am Vortag standesamtlich im Haus im Park geheiratet hatte, wollte das traumhafte Außengelände für eine freie Trauung nutzen. In Abstimmung mit den Brautleuten richtete das Team des Verschönerungsvereins den Vorplatz her. Eine entsprechende Bestuhlung war vorhanden, der Verein hatte zum Sommerfest im letzten Jahr 50 Stühle angeschafft. „Die Generalprobe haben wir bestanden, jetzt wissen wir, wie es geht“, bilanziert Brigitte Schwarz. Im Prinzip könne man sich vorstellen, jährlich drei bis vier Veranstaltungen unter freiem Himmel zu begleiten.