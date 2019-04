Hobbymusikern eine Bühne geben

Ohlendorf – „Eine zweitägige Geburtstagsfeier mit insgesamt 450 Gästen – irgendwie sprengt das den privaten Rahmen“, sagt Felix Wolf. Die Konzerte von Bands aus seinem Freundeskreis für Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn hätten sich im Laufe der Jahre zu Großveranstaltungen entwickelt. Seit Februar haben die Events auf dem Hof Wolf (Mellinghausen-Ohlendorf, Schlattweg 34) einen Rahmen: Familie Wolf gründete im Februar den seit Kurzem als gemeinnützig anerkannten „Music Club Ohlendorf“; er zählt inzwischen 20 Mitglieder.

Felix Wolf hat den Vorsitz inne, sein Stellvertreter ist Jens Köroska; Ulla Wolf (Kassenwartin) und Konrad Wolf (Schriftführer) komplettieren den Vorstand. Laut Satzung verfolgt der Verein ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Er hat sich die Förderung von Kunst und Kultur auf die Fahnen geschrieben, explizit die Planung und Begleitung von Konzerten für Hobbymusiker, das Bereitstellen von Veranstaltungsorten, Ton-, Licht- und Bühnentechnik.

„Angefangen hat die Geschichte vor sieben Jahren mit einer kleinen Grillparty“, erinnert sich Felix Wolf schmunzelnd: „Irgendwann holten die Musiker ihre Instrumente raus...“ Im Jahr darauf waren es bereits drei Bands und 80 Gäste – unter ihnen Franz „Buddy“ Badinski, Urgestein der Sulinger Musikszene. „Franz war mein bester Kumpel. Er träumte von einem ‚richtigen‘ Festival“, sagt Wolf. Gemeinsam mit ihm habe er für 2016 eine zweitägige Veranstaltung geplant. Als Badinski drei Wochen vor dem Termin plötzlich starb, habe er „alles hinschmeißen“ wollen. Das Festival wurde eine Gedenkveranstaltung für seinen Freund. Und so erfolgreich, dass Musiker und Publikum um eine Neuauflage baten.

Finanziert haben sich die privaten Musikfeste durch den Verkauf von Essen und Trinken, die Musiker spielten gegen Spende. Durch gute Kontakte von Felix Wolf in die Szene – der Berufskraftfahrer betreibt nebenberuflich die „Tontechnische Agentur Ohlendorf-West“ – waren die Kosten für das Bereitstellen der Infrastruktur überschaubar. Das eine oder andere Minus nahmen die Gastgeber in Kauf: „Auch, weil wir selbst Spaß daran haben“, unterstreicht Ulla Wolf.

„Gema-Abwicklung und Schankerlaubnis werden in Zukunft über den Verein laufen“, erklärt Jens Köroska. Möglich sei auch die Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen für das Finanzamt. Das Angebot richte sich an alle Freunde der Livemusik, Bands aus der Region, die vor Publikum spielen möchten, sagt Konrad Wolf. Laut Vereinsführung ist die Nachfrage auf beiden Seiten groß.

Unter dem Titel „Buddy’s Revival Festival“ gibt es am 21. und 22. Juni die erste Veranstaltung in Trägerschaft des Vereins: An beiden Tagen werden jeweils vier Bands auf der Bühne stehen. Das bewährte Motto: „Umsonst und draußen“. Weder der Name noch der Termin seien zufällig gewählt, sagt Felix Wolf: „Der 22. Juni ist der dritte Todestag von Franz Badinski. Ohne ihn gäbe es das Festival nicht.“ mks