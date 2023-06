High-Flames-Festival: Mit Vollgas-Musik und Wassereis

+ © Veranstalter Atmosphärisch eine „1“: Das High-Flames-Festival beim Auftritt der Band „Venues“. © Veranstalter

Laut, heiß, staubig – nicht jeder mag das. Für mehr als 500 Musik-Fans war es am Wochenende aber genau der richtige Lebensraum. Sie kamen zum High-Flames-Festival nach Maasen und genossen das besondere Flair mit Vollgas-Musik, Wassereis und Frühstück auf dem Campingplatz.

Maasen – „Habt ihr Spaß? Dann wirbelt ordentlich Staub auf!“, forderte Pascal Heemann, Frontmann und Sänger der Band „Chiffre“ aus Osnabrück, die Besucher auf, die sich trotz sengender Hitze vor der Bühne auf dem Gelände des High-Flames-Festival in der Ortsmitte von Maasen eingefunden hatten. Die Fans ließen sich das nicht zweimal sagen, ließen ihre Mähnen wehen und rockten, was das Zeug hielt.

Nach der Absage einer gebuchten Band, die sich kurz vor dem Festivaltermin aufgelöst hatte, war „Chiffre“ (Osnabrück) spontan eingesprungen. Pascal Heemann, Jonas Malter, Tristan Wegner, Björn Flachmann und Fabian Sodke boten einen spannenden Musikmix aus Hardcore mit Melodierock-Einschlag. Zu dem Stück „For-evermore“, einem „Weltbester-Mensch-Ding“, konnten sie das Publikum zum Mitsingen des Refrains bewegen. Pascal Heemann: „Denkt an jemanden, für den ihr sterben würdet. Uahaha …“

+ Sechs Burschen in Frühform: Schon beim Festivalstart am Freitag wurde ein bisschen „gemosht“. © Kurth-Schumacher

Das Gros der Besucher zog am Nachmittag die Schattenplätze auf der Wiese oder auf dem Campingplatz vor. Diejenigen, die sich für „laut und staubig“ entschieden hatten, wurden von den Veranstaltern mit gratis Wassereis bei Laune gehalten: eine von vielen guten Ideen, die den Sympathiefaktor für das Festival erhöhten.

Viele Besucher deckten sich schon am Freitag mit Fanartikeln ein. „Wir haben Fan-T-Shirts von fast allen Bands“, erklärte Lars Koopmeiners. Er war einer von 35 Mitstreitern aus dem Freundes- und Bekanntenkreis der Veranstalter, die sich in den Dienst der Sache stellten. Die Bands seien positiv überrascht von der Professionalität des Teams um Jascha Knost und Ann-Kathrin Heinrich, wusste Koopmeiners.

+ „Our Promise“ – der in Rot getauchte Headliner am Samstagabend. Mehr als 500 Besucher zählte das zweitägige High-Flames-Festival. © Veranstalter

Das Campinggelände war in diesem Jahr nahezu bis auf den letzten Platz belegt. „Etwa 150 Festivalbesucher haben hier übernachtet“, sagte Knost: „Auch einige Bands sind geblieben. Außerdem waren ein paar Musiker, die 2023 bei uns auf der Bühne gestanden haben, in diesem Jahr als Gäste dabei.“ Der Dorfmarkt Mellinghausen habe am Samstag auf dem Campingplatz Frühstück angeboten, auch das sei „super-gut“ angekommen.

Das 14-köpfige Organisationsteam war mehr als zufrieden. „Die Stimmung ist toll, alle geben Vollgas. Wir gehen heute mit einem Lächeln über den Platz“, betonten Jascha Knost und Ann-Kathrin Heinrich am Samstagnachmittag. Die Besucherzahl von „500 plus“ entspreche den Erwartungen, das Feedback von Bands und Publikum sei „mega“. Da Techniker und Stage-Crew wieder ehrenamtlich tätig waren und das Festival von etlichen Sponsoren aus der Region unterstützt wurde, sei auch die finanzielle Bilanz erfreulich. Knost: „Allen gilt ein Riesendank.“

+ Laut, heiß und staubig war es vor der Bühne – doch das konnte diese Fans nicht abschrecken. © Kurth-Schumacher

Mit sinkendem Sonnenstand wurde es voll vor der Bühne: „Großer Bahnhof“ also für Headliner „Our Promise“ (Stuttgart) und Co-Headliner „Anchors & Hearts“ (Bremervörde). Die Metalcore-Band „Contrast“ – letzter von 16 Acts im Line-up des zweitägigen Festivals – packte gegen 1 Uhr ihre Instrumente ein. Für die Organisatoren war das der Startschuss zum Rückbau. Ann-Kathrin Heinrich brachte die Gefühlslage des Teams am Sonntagmorgen auf den Punkt: „Wir waren einige Tage rund um die Uhr im Einsatz. Jetzt sind wir kaputt, aber glücklich.“