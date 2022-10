Henrike Güber aus Mellinghausen: Trotz Umweg als Erste ins Ziel

Ironman Hawaii

© Bartels Mit einem Strauß Blumen gratulierte Bürgermeister Sebastian Klare der aus Mellinghausen stammenden Sportlerin zu ihrem Erfolg.

Mellinghausen – Bei ihrem ersten Start beim berühmten Triathlon-Wettbewerb Ironman auf Hawaii gelang der aus Mellinghausen stammenden Sportlerin Henrike Güber gleich der Sieg in ihrer Altersklasse – und das, obwohl sie 300 Meter vor dem Ziel falsch abbog. Zu ihrem Erfolg gratulierte ihr am Freitagnachmittag in der alten Heimat Bürgermeister Sebastian Klare.

Ohne ihren Umweg, der sie fast zwei Kilometer mehr laufen ließ als alle anderen Starter, wäre Henrike Güber in einer Zeit von neun Stunden, 40 Minuten und 14 Sekunden sogar die schnellste Amateurin überhaupt gewesen. So reichte es zu Platz zwei in der Gesamtwertung, dem Weltmeistertitel in der Altersklasse 25 bis 29 Jahre und einer Auszeichnung für die schnellste Zeit aller Amateurinnen auf dem Fahrrad. Es sei erst ihr dritter Start über die Langdistanz gewesen, erzählt die 29-Jährige: „Es ist eine Frage des Wollens – wenn man es wirklich will, kann man alles schaffen.“

Mit dem Triathlon habe sie 2015 begonnen, weil sich ein Kollege auf den Ironman vorbereitete, nachdem sie bis dahin Fußball spielte – zuletzt bei den Damen des SV Staffhorst. Nach einem Radunfall 2018 habe sie sich das Ziel gesetzt, am Ironman teilzunehmen: „Das ist das einzige Rennen, für das man sich qualifizieren muss und sich nicht einfach anmelden kann.“

Im Ziel als Schnellste ihrer Altersklasse: Henrike Güber.

Dafür habe sie sich eigens einen Trainer gesucht, und 2019 gelang in Italien die Qualifikation für 2020. Doch wegen der Pandemie habe sie drei Jahre auf ihren Start warten müssen. „Eigentlich sollte das eine einmalige Sache sein, aber es macht Spaß und ich mag die Herausforderung.“ Deswegen überlege sie, im kommenden Jahr als Profi an den Start zu gehen und sich erneut für Hawaii zu qualifizieren.

Dafür werde sie sich allerdings Sponsoren suchen müssen, denn bislang sei es ein Hobby, das sie komplett alleine finanziert. Zudem müsse es auch mit ihrem Beruf vereinbar sein: Die Polizeioberkommissarin ist im Ermittlungsdienst tätig bei der Bundespolizeiinspektion in Hamburg.

Für den Sport müsse sie auf viel verzichten. Pro Woche trainiere sie zwölf bis 20 Stunden, und im Urlaub lege sie Trainingslager ein. Das erfordere ein Zeitmanagement, sodass sie etwa um 6 Uhr, noch vor dem Dienst, schwimmen gehe und nach Feierabend laufe oder Rad fahre. Am Wochenende stehe sie ebenfalls früh für das Training auf, um ab Mittag etwas mit Freunden unternehmen zu können. Der Wettkampf sei dann die Kür nach der ganzen Arbeit im Training. „Das befriedigende Gefühl nach dem Erreichen der Ziellinie habe ich bei nichts anderem“, sagt Henrike Güber.

„Wir haben überlegt, ob wir für dich extra ein ,Goldenes Buch‘ für Mellinghausen einführen“, scherzt Bürgermeister Sebastian Klare, „aber das wäre für lange Zeit der einzige Eintrag gewesen.“ Seit der gemeinsamen Zeit als Betreuer bei der Jugendfeuerwehr Ohlendorf verfolge er ihren Weg, und „als Mellinghäuser sind wir sehr stolz auf diese Leistung!“