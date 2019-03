Heimatpfleger voll in Aktion

Mellinghausen – Fast schon wie selbstverständlich genießen derzeit die Verantwortlichen im Heimatverein Mellinghausen-Ohlendorf-Brake-Maasen den anhaltenden Mitgliederzuwachs. Vorsitzender Werner Siemers berichtete bei der Jahreshauptversammlung von 42 neuen Mitgliedern seit Dezember. Und begrüßte am Abend der Zusammenkunft ein weiteres neues Mitglied. Siemers dankte Ulrike Reinsch, Renate Henke und Günter Henke als Leiter der Organisationsteams; sowie für die Unterstützung durch die Landjugend MOMB Raphael Lober, dem neuen Vorsitzenden der Gruppe.

2019 werde ein Jahr mit interessantem Programm, heißt es. Traditionell erhalte der Maibaum ein neues Emblem: Die Firma Reitsport und Sattlerei Knippenberg aus Mellinghausen stiftet es. Vor der Einweihung am 1. Mai wird zum Frühstück ins Gesellschaftshaus Märtens gebeten. Am 16. Juni findet ein Aktionstag im „Waldpädagogikzentrum Hahnhorst“ mit Führung und Grillen statt. Gäste sind, wie bei allen Veranstaltungen, herzlich willkommen.

Ein weiterer Aktionstag, am 18. August, solle nach Öffnung der Heimatstube in der ehemaligen Schule zur Sichtung alter Fotos, der Erkennung der Abgelichteten und der Digitalisierung der Bilder für das Archiv führen. Altes Handwerk s möchte man vorstellen, die Organisatoren bitten schon jetzt um Meldung von Personen, die dazu in der Lage seien. Eine Kaffeetafel sei geplant. Eine Gemeinschaftsfahrt mit dem DRK-Ortsverein Mellinghausen führt am 10. September zu „Rila“ in Stemwede. Eine Adventsfeier mit kleinem Programm und viel Unterhaltung solle im Gemeindehaus in Mellinghausen stattfinden, am 10. Dezember.

Für 25-jährige treue Mitgliedschaft wurde Herbert Henke geehrt. Die Jubilarin Karla Bodenstab werde ihre Ehrung zu Hause entgegennehmen.

Dass in einem Verein nichts ohne monetäre Mittel gehe, machte Kassenwartin Ursel Osterloh deutlich. Trotz Kosten für das Vereins-Jubiläum in 2018 konnten solide schwarze Zahlen gehalten werden. Kassenprüfer Dr. Burkhard Beyer und Jürgen Lober bescheinigten eine gute Buchführung. Neue Kassenprüferin wurde Birgit Meyer.

Mit Spannung verfolgt wurde der computerunterstützen Vortrag des Mellinghäuser Hobbyhistorikers Rainer Wagner zum Thema: „Mellinghausen vor 1800“.

In einem geschichtlichen Diskurs zur Lage der ehemals 25 Höfe überzeugte Wagner mit umfangreichen Recherchen bis in das früheste Siedlungswesen.

Begriffe wie Allmende, Brinksitzer und Vollmeier wurden erklärt, ebenso die Namen Hölter, Trütner und Stelter sowie wie das Zustandekommen der im Uhrzeigersinn angeordneten, alten und zum Teil noch gegenwärtigen Hausnummern. Man sei bereits auf den nächsten Vortrag gespannt.

Werner Siemers regte an, Dorfpaten für einzelne Bereiche der Gemeinde zu gewinnen, die in ihrem persönlichen Umfeld Kontakt zu den Einwohnern halten und etwa alte Fotos zu Personen, Gebäuden, Ereignissen und Landschaften sowie damit verbundene Anekdoten für die Ortsgeschichte sichern.