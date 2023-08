Hausgemachtes im Siedenburger Dorfzentrum

Von: Harald Bartels

Am neuen Pizzaofen des Imbisses: Lüksiye Alp. © Bartels

Siedenburg – Am Freitag, 1. September, eröffnet der Imbiss Alp im Siedenburger Dorfzentrum, Mühlenstraße, doch am Tag zuvor lässt noch wenig erahnen, was das Lokal künftig bieten wird. „Kein Problem“, sagt Lüksiye Alp lachend, „wir arbeiten die Nacht durch.“

Gemeinsam mit ihrem Mann Osman betreibt sie den neuen Imbiss mit Kiosk. Der Siedenburger Bevölkerung sind beide bestens bekannt, zeichnen sie sich doch schon seit 2018 verantwortlich für den Kiosk des Siedenburger Freibads.

„Es war schon immer mein Wunsch, etwas zu haben, wo ich hausgemachte Gerichte anbieten kann“, verrät die Inhaberin. Mit dem Freibadkiosk hätten sie und ihr Mann sich gesagt „Wir fangen erst einmal klein an“, aber beide hätten sich dennoch immer nach geeigneten Räumlichkeiten vor Ort umgesehen. Schließlich kam die Anfrage von der Gemeinde Siedenburg, ob das Paar einen Imbiss im Dorfzentrum eröffnen wolle, und beide sagten zu, denn „das ist die Möglichkeit, auf die wir lange gewartet haben“, freut sich Lüksiye Alp.

Künftig bietet sie im Dorfzentrum eine Auswahl an klassischen Schnellgerichten, ob Pizza, Currywurst, Pommes frites, Schnitzel oder Burger. Als besondere Spezialität wird es täglich ein frischzubereitetes internationales Mittagsgericht geben. Auf eine bestimmte Landesküche will sie sich jedoch nicht festlegen: „Das kann mal deutsch sein, türkisch, kurdisch oder auch mal griechisch“, zählt die Inhaberin auf. Zur Eröffnung am Freitag bietet der Imbiss als besonderes Angebot Börek zum Preis von einem Euro, und als Mittagsgericht warten auf die Gäste Weißkohlblätter gefüllt mit Hackfleisch und Reis beziehungsweise, als vegetarische Variante, mit Reis gefüllte Weinblätter.

Die zweite Säule des Unternehmens ist der Kiosk: Hier finden Kunden, ähnlich wie im Freibadkiosk, eine Auswahl an Süßigkeiten, Snacks und Getränken zum Mitnehmen. Zudem wird das Sortiment Artikel des täglichen Bedarfs umfassen, beispielsweise Mehl, Milch oder Eier. Angedacht gewesen seien auch regionale Produkte, erläutert Lüksiye Alp, aber man wolle dem ebenfalls im Dorfzentrum ansässigen Früchtehof Schindler keine Konkurrenz machen.

Geöffnet ist der Imbiss Alp künftig dienstags bis sonntags von 11 bis 22 Uhr; der Montag ist Ruhetag.