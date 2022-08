„Hammer Stimmung“ in Staffhorst

Teilen

Ihr Gastspiel in Staffhorst vor zahlreichen Zuschauern genossen „The Stokes“ sichtlich. © Karolin Reinert

Staffhorst – „Hammer Stimmung“, eine volle Tanzfläche und ein geklauter Anker – dieses insgesamt doch fröhliche Zwischenfazit zog Veranstalter Friedhelm „Fidi“ Wolters um kurz vor Mitternacht. Nach zwei Jahren unfreiwilliger Pause und Planungsschwierigkeiten durch Corona ging am Samstag das Staffhorster Irish Open Air in die 27. Runde.

Den Abend eröffnete die Gruppe „Crest of Gordon“, die zusammen mit der „Owl Town Pipes & Drum Band“ zum festen Bestandteil des Open Airs zählt. Stolz erklärte Wolters: „Mit den beiden Dudelsackzügen habe ich eine Dauervereinbarung. Die kommen immer. Das kann höchstens durch Ableben verändert werden.“ Neben dem musikalischen Programm widmete man sich bei „Crest of Gordon“ auch mit viel Humor der brennenden Frage, was der Bremer eigentlich unter dem Schottenrock trägt – zur Freude des Publikums.

Bereits zum fünften Mal vor Ort: das Trio „The Stokes“ mit typisch irischer Folkmusik. Auf der Bühne lag ihnen auch der Bildungsauftrag am Herzen – es wurde mit Vorurteilen über den irischen Alkoholkonsum aufgeräumt und die Zuschauer lernten das „Lilting“, ein musikalisches Überbleibsel aus vergangenen Zeiten. Obwohl es jedes Mal etwas Anlauf brauchte – bei Liedern wie „Whiskey you’re the devil“ oder „Dirty Old Town“ sang das Publikum zuverlässig mit. Auch bekannte Klassiker wie „Tell me Ma“ sowie kleine Anekdoten über „The Dubliners“ oder den Schnaps „Poitín“ sorgten für Stimmung. Bandmitglied Jörg Gleba zeigte sich vollends zufrieden: „So ein schönes Festival hat man selten. Guck dich um – ist das nicht herrlich?“ Die Leute seien durch die Corona-Zwangspause nur „noch heißer“ auf die Live-Musik geworden, erklärte er. „So lange wir willkommen sind, kommen wir immer wieder gerne hierher.“

Der Auftritt der „Drum & Pipe“-Bands bildet traditionell den Auftakt. © Karolin Reinert

Zahlreiche Menschen auf die Tanzfläche holten „The Keltics“ mit frischer neuer Musik. Eigentlich habe man sich nur während der Pandemie zusammengesetzt, um ein paar Lieder zu schreiben. Entstanden sei daraus gleich eine ganze CD voll selbst geschriebener Irish Folkrock-Songs, berichtet Frontmann Thys Bouma. Die Band erzählte mit ihrer Musik viele humorvolle Geschichten über „the gap“, junge Männer in Pubs, Sirenen und vieles mehr. Aber nicht nur das Publikum tanzte ausgelassen unter anderem einen Marschwalzer – Bouma ließ es sich nicht nehmen über die Bühne zu toben und mit seiner Energie die Menge anzustecken.

Ausgelassen schlossen „The Keltics“ das Programm rockig ab. © Karolin Reinert

Während sich die meisten Menschen draußen bei den Bands, Getränkebuden und Essensständen tummelten, gab es im Gasthaus Wolters eine besondere Attraktion. In der Gaststube versammelten sich die Mitglieder beider Dudelsackzüge, um abseits der Bühne lautstark gemeinsam zu musizieren. Die Stimmung in dem kleinen Raum kochte. „Schau dir das mal an – ist der Hammer, oder?“ So präsentierte Friedhelm Wolters höchstpersönlich und voller Stolz einigen Besuchern das Spektakel. Er war mehr als glücklich mit der Veranstaltung. „Alle haben Bock“, es seien insgesamt mehrere hundert Gäste gekommen und er sei dankbar für das tolle Helferteam, das trotz der erschwerten Vorbereitungen zustande gekommen sei. Lediglich ein Mysterium war der Verbleib des silbernen Ankers, der zum Inventar des Gasthauses gehört.

Dudelsäcke und Trommeln dürfen nicht fehlen. © Karolin Reinert

Und wie sahen die Gäste die Veranstaltung? Egal ob Neuling, alter Hase oder ganz aus Baden-Württemberg angereist – das Feedback der Leute fiel überwiegend positiv aus. „Das da draußen ist schon toll, aber das hier drinnen – das habe ich so noch nirgendwo erlebt. Wenn man das hört, vergisst man die Zeit“, schwärmte Stammgast Horst: Er habe inzwischen aufgehört, seine Besuche auf dem Open Air zu zählen. Der 18 Jahre junge Marvin aus Harbergen, den es das erste Mal auf das Festival verschlagen hatte, resümierte: „Das hat echt einen Suchtfaktor. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen“.

Einen Extra-Auftritt gab es in der Gaststube. © Karolin Reinert