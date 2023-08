Großer Andrang beim Fischerstechen im Siedenburger Freibad

Von: Harald Bartels

Die Teams versuchten, sich gegenseitig von den Inseln zu stoßen. © Bartels, Harald

Siedenburg – Dass Thore Sudmann, Jugendfeuerwehrwart der Jugendfeuerwehr Siedenburg, als Moderator den Startschuss gab für das zwölfte Fischerstechen der Siedenburger Feuerwehr, konnten die großen und kleinen Zuschauer am Freitag kaum erwarten – so groß war die Vorfreude, dass ihr ein Teil des Publikums mit kräftigem Füßestrampeln im Wasser Ausdruck verlieh.

Schließlich begann der beliebte Wettbewerb mit leichter Verspätung wegen des großen Andrangs dennoch. Zweierteams erklommen die Inseln, auf denen ein Mitglied per Zug am Seil die Distanz zum Gegnerteam verringerte, während das zweite Mitglied stehend versuchte, mit einer großen Lanze seinen Gegenpart von der Insel zu stoßen. Insgesamt 14 Teams hatten sich angemeldet, und in drei Gruppen ermittelten sie im Modus jeder gegen jeden die jeweiligen Sieger. Für die Verpflegung der Teilnehmer und der Zuschauer sorgte das Team des Freibadkiosks mit frischen Waffeln, Kaffee und Kuchen, während der im Mai gegründete Förderverein der Ortsfeuerwehr Siedenburg die Veranstaltung mit dem Verkauf von Bratwürsten und kalten Getränken unterstützte. Text / Foto: Bartels

Voller Vorfreude strampelten die Kinder mit den Füßen im Wasser. © Bartels, Harald