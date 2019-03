Greta und Emmi gewinnen

Siedenburg: Vorlesewettbewerb der Grundschule

+ Vorlesewettbewerb an der Grundschule in Siedenburg.

Siedenburg – „Als Schulsiegerinnen des Vorlesewettbewerbes an der „Grundschule am Speckenbach“ stehen Greta und Emmi fest,“, heißt es in einer Pressemitteilung der Grundschule. Für die Klasse 3a traten Madita und Greta an, für die Klasse 3b Jule und Lukas. Die Klasse 4a schickte Leon und Emelie in den Schulentscheid, die Klasse 4b Emmi und Konrad. Jeder Schüler durfte zuerst aus einem Buch seiner Wahl vorlesen, danach musste jeder einen unbekannten Textabschnitt aus einem, von der Jury ausgewählten Buch, vorlesen. Beides wurde von der fünfköpfigen Jury bewertet, bestehend aus der Lehrkraft Dagmar Wilhelmi, Angela Lüchau (Förderverein der Grundschule), Claudia Stehfest-Besler (Gemischtwaren Karl v. d. Mehden) und den Sulinger Gymnasiastinnen des 11. Jahrgangs, Jule Kastens und Kim-Tia Meyer.