„Glaube“ ist auf Kurs

Dass Glaube weder mittelalterlich noch langweilig, sondern modern und lebensnah – „auf Kurs“ sein kann, haben 20 Teilnehmer an fünf Abenden und im Abschlussgottesdienst erlebt. : „Ich habe ganz neue Einblicke in dem, was Christen glauben, bekommen“ und: „Das hat sich gelohnt, dass ich mir dafür bewusst Zeit genommen habe“, hieß es. Der Glaubenskurs „Christ werden, Christ bleiben“ mit Pastor Burkhard Westphal findet im Februar 2020 in der Kirchengemeinde Kirchdorf statt (2., 3., 9., 10., 16. und 22. Februar). Dieses Seminar ist für alle Kirchengemeinden im Sulinger Land offen.