Weihnachtskult in Mellinghausen: Lichterglanz führt die Menschen zusammen

Aus einer Schnapsidee entwickelte sich in Mellinghausen ein Ritual: Die von Nachbarn organisierte Weihnachtsbeleuchtung führt die Menschen zusammen - Jahr für Jahr aufs Neue.

Mellinghausen – In der Mellinghäuser Schmiedestraße ist die Vorfreude auf das Weihnachtsfest für die Anwohner mit einem besonderen Ritual verbunden: Die Beleuchtung in ihrer Straße bringt Licht in die dunkle Jahreszeit. Und sie lässt die Nachbarschaft noch enger zusammenrücken.

„Den Entschluss für die gemeinsame Sache haben wir vor acht Jahren auf einer Feier gefasst – es war eine klassische Schnapsidee“, erinnert sich Thorsten Harbarth. Angefangen habe man im kleinen Rahmen, erklärt der Anlieger der Stichstraße. Dass sich die Illumination in dieser Weise entwickelt, habe zu diesem Zeitpunkt keiner geahnt.

„Installation für die Ewigkeit“

Inzwischen stellt die Beleuchtung sämtliche Vorbilder in den Schatten. Meilensteine waren das Einsetzen von Bodenhülsen sowie der Aufbau des von Reinhard Nullmeyer gestalteten, mit 250 Glühbirnen beleuchteten Eingangsportals mit dem Schriftzug „Schmiedestraße“ vor drei Jahren. Inspiriert von der Sulinger Weihnachtsbeleuchtung hatte er auch die sternförmigen Aufsätze für die zwölf Masten geschmiedet, die die Nachbarschaft mit Girlanden und inzwischen weitgehend mit energiesparenden LED-Lämpchen ausgerüstet hat. „Wir haben Reinhard Nullmeyer und seiner Familie viel zu verdanken“, sagt Harbarth: „Die Installation ist etwas für die Ewigkeit.“ Reinhard Nullmeyer starb 2018.

Die Anschaffungs- und Unterhaltungskosten werden unter den Anwohnern der Schmiedestraße sowie jeweils einem Anlieger des Siedenburger Kirchwegs und der Dorfstraße, die sich ebenfalls einbringen wollten, geteilt. „Feste Beitragssätze haben wir nicht“, sagt Thorsten Harbarth, „schließlich sind wir kein Verein. Wir wollen einfach, dass das läuft.“ Jede Familie der neun Häuser zählenden Nachbarschaft beteilige sich in irgendeiner Weise: „Wer kein Geld gibt, bringt sich mit Manpower ein oder spendiert das Mittagessen für den Arbeitstrupp. Hier greifen viele Hände ineinander.“

Anlieger teilen sich die Kosten

Allein der Aufbau nimmt rund zwölf Stunden in Anspruch: Ein Kraftakt, den fünf Männer Mitte November in Angriff nehmen. Erklärtes Ziel ist, dass die Beleuchtung am ersten Advent „steht“. An allen Sonntagen im Dezember genießen die Anwohner das Ambiente gemeinsam: Zwischen 19 und 20 Uhr sind sie am Wendehammer fest verabredet zum Treff bei Kaffee, Keksen und Glühwein.

Im Januar wird „zurückgebaut“. Das Straßenschild, für dessen Installation die Anwohner eine Sondergenehmigung bei der Siedenburger Samtgemeindeverwaltung einholen mussten, „übersommert“ in einer Scheune in Brake, die Sterne auf dem Dachboden der alten Schmiede.

+ Einer Innenstadt würdig wäre die Weihnachtsbeleuchtung der Schmiedestraße in Mellinghausen. © Kurth-Schumacher

Als nächste große Gemeinschaftsveranstaltung steht für die Anlieger das Sommerfest auf dem Wendehammer an. Zum zehnjährigen „Weihnachtsbeleuchtungs-Jubiläum“ im Winter 2020 will die Nachbarschaft ihre Anlage um drei bis vier Sternenstandorte ergänzen. Wahrscheinlich muss sie dann mit erhöhtem Verkehrsaufkommen rechnen. Schon jetzt „verirrt“ sich der eine oder andere Autofahrer in die Schmiedestraße – zum Glück im Schritttempo.