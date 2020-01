Schiedsmann gewährt Einblicke in seine Arbeit: „Es gibt keinen Verlierer“

13 Jahre war Konrad Wolf Schiedsmann in der Samtgemeinde Siedenburg. Mit der Entpflichtung spricht er über seine Erfahrungen.

Siedenburg – „Man sollte Freude am Umgang mit Menschen haben und eine gewisse Lebenserfahrung mitbringen“, nennt Konrad Wolf als einzige Voraussetzungen für die Wahrnehmung der Aufgabe als Schiedsmann, die er 13 Jahre mit Freude und Engagement ausgeübt hat. Da er sich kürzlich aus persönlichen Gründen entpflichten ließ, sucht die Samtgemeinde Siedenburg eine zweite Schiedsperson, die neben seinem jetzigen Stellvertreter Horst Eschenhorst von (Ehren)Amts wegen als Streitschlichter fungiert.

„Für mich war das damals auch ein Sprung ins kalte Wasser“, erinnert sich Wolf an seinen Start „ohne Vorkenntnisse“. Er habe sich immer gern selbst ausprobiert, sagt der Diplom-Agraringenieur, der als Berufschullehrer sporadisch in der Jugendstrafanstalt Hameln unterrichtet hat. In dieser Zeit habe er einen anderen Blick auf das Rechtswesen bekommen. Seine Motivation, das Schiedsamt anzunehmen, war außerdem die Chance, Lebensentwürfe und Sichtweisen von Menschen kennenzulernen, mit denen er im Privaten wenig Berührungspunkte hat.

Fachwissen eignete er sich in den von der Samtgemeinde finanzierten Fortbildungen und Schulungen an – etwa zum Zivil-, Straf- oder Nachbarschaftsrecht. Wolf: „Sie sind spannend und bringen einen auch persönlich weiter.“ Seine Erfahrung: „Die Ursache aller Probleme liegt in Missverständnissen. Und in der Neigung der Leute, andere zu bewerten und zu beurteilen.“ Er versuche, den emotionalen Problemen auf den Grund zu gehen und den Blick der Streitenden dafür zu schärfen, dass die eigene Freiheit da aufhört, wo die des anderen anfängt.

In der Regel bearbeitete Wolf jährlich zwischen zwei und vier Fälle, das Gros waren Nachbarschaftskonflikte. Die Kunst sei es, mit geschickter Gesprächsführung Vorschläge zu unterbreiten, für die es den Streitparteien an Abstand oder Fantasie fehlt. Manche dieser Fälle seien skurril gewesen. Zum Beispiel ein Streit von Nachbarn, die die gleiche Haustürklingel hatten und bei denen der Hund des einen auch bei Besuchern des anderen anschlug.

Ein vor dem Schiedsgericht geschlossener Vergleich ist 30 Jahre vollstreckbar. In seinen Zuständigkeitsbereich gehören außerdem üble Nachrede, leichte Körperverletzungen oder die Verletzung des Briefgeheimnisses. Mit solchen Fällen habe er sich nie befassen müssen, sagt Wolf: „Wir leben in einer friedlichen Gegend.“

Konrad Wolf konnte fast in allen Fällen eine außergerichtliche Klärung zur Zufriedenheit aller Beteiligten erreichen. Neben der kurzfristigen und flexiblen Termingestaltung und der diskreten Abwicklung sei der vergleichsweise große Ermessensspielraum erfolgversprechend: „Es gibt praktisch keinen Verlierer.“ Positiv sei die Tatsache, dass ein Schiedsmann Zeit mitbringt. Sein persönlicher „Rekord“ liege bei über fünf Stunden Verhandlungsdauer.

Reich werden könne man in diesem Ehrenamt nicht, sagt Wolf schmunzelnd. Ein Schiedsverfahren koste 25 Euro – eine Gebühr, die zur Hälfte in die Gemeindekasse fließt. Der Antragsteller zahlt außerdem Porto- und Fahrtkosten sowie 50 Cent pro geschriebener Seite an Schreibauslage. Schlichtungen im Rahmen von „Tür- und Angelgesprächen“, die Konrad Wolf oft bevorzugt hat, sind kostenlos. Das Amt sei für ihn sehr erfüllend gewesen, unterstreicht der 69-Jährige: „Da die Gesellschaft in Netzwerken funktioniert, ist jeder gelöste Fall zum Nutzen des großen Ganzen.“

Jede Kommune in Niedersachsen hat eines oder mehrere Schiedsämter zur Beilegung eingerichtet. Die Schiedspersonen schlichten außergerichtlich weniger bedeutsame strafrechtliche und zivilrechtliche Streitigkeiten zwischen Privatpersonen. Die Schiedsfrauen und -männer, die bei ihrem Amtsantritt das 30. Lebensjahr vollendet und das 70. nicht überschritten haben sollten, nehmen die Aufgaben ehrenamtlich wahr. Sie werden vom Rat der Kommune für eine Periode von fünf Jahre gewählt und durch das Amtsgericht bestätigt. Der Schiedsspruch ist ein Vergleich, kein Urteil. Aus diesem Grund kann ein Schlichtungserfolg zu einer höheren Zufriedenheit bei den Streitparteien führen.

Einwohner der Samtgemeinde Siedenburg, die sich für das Ehrenamt interessieren, können sich bis zum 31. Januar bei Sonja Husmann (Tel. 0 42 72 / 79 28, E-Mail: s.husmann@siedenburg-online.de) in der Samtgemeindeverwaltung melden. Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage des Bundes Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen (www.schiedsamt.de).