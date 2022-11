Gemeinsam feiern am ersten Advent in Mellinghausen

Von: Harald Bartels

Der Vorplatz der Kirche in Mellinghausen soll Schauplatz des ersten gemeinsamen Weihnachtsmarktes sein. © Bartels, Harald

Mellinghausen / Maasen – Ein neuer Weihnachtsmarkt steht in diesem Jahr erstmals im Terminkalender: Unter dem Titel „Vereint im Advent – Wiehnachten tohoope“ (also „Weihnachten zusammen“), laufen die Planungen für eine Veranstaltung am Sonntag, 27. November, von 14 bis 19 Uhr auf dem Vorplatz der Johannes-der-Täufer-Kirche in Mellinghausen.

Zu Beginn sei ein Weihnachtsmarkt gar nicht im Blick gewesen, berichtet Mellinghausens Bürgermeister Sebastian Klare: „Der neue Gemeinderat hat sich zum Ziel gesetzt, das Ehrenamt zu fördern und die Vereine zusammenzubringen. Aber das ist leichter gesagt als getan.“ Anfang September habe man daher alle Vereine eingeladen, um einen Austausch untereinander zu ermöglichen. Der habe gleich Früchte getragen: „Neben vielen anderen schönen Ideen hat sich sofort ein Weihnachtsmarkt herauskristallisiert.“ Schnell sei der Gedanke aufgekommen, auch die Maaser mit ins Boot zu holen, denn: „Die Vereine arbeiten Hand in Hand.“ Sein Amtskollege Dr. Fred Könemann sei hellauf begeistert gewesen und habe sofort grünes Licht gegeben. Schon beim zweiten Treffen seien auch die Maaser Vereine dabei gewesen.

Am Weihnachtsmarkt seien nun alle Vereine beteiligt: Neben dem Heimatverein Mellinghausen-Ohlendorf-Brake-Maasen gehörten dazu die Landjugend Mellinghausen-Ohlendorf-Maasen-Brake (MOMB), der TSV Mellinghausen, der DRK-Ortsverein Mellinghausen, der Musikclub Ohlendorf, die Theatergruppe Eschbachtal, die Schützenvereine Mellinghausen, Brake und Maasen, die Ortsfeuerwehren beziehungsweise deren Fördervereine Brake, Maasen und Ohlendorf, die Jugendfeuerwehr Ohlendorf und ihr Förderverein, die Soldatenkameradschaft Mellinghausen, der Kirchenvorstand mit dem Kindergottesdienstteam, der Posaunenchor, die Gitarrengruppe und die Chorgemeinschaft Mellinghausen, zählt Klare auf.

Als Programm sehen die bisherigen Planungen vor, dass sich auf dem Kirchenvorplatz verschiedene ortsansässige Aussteller mit ihren Produkten präsentieren, dazu soll es eine „lebendige Krippe“ geben sowie verschiedene musikalische Aufführungen. In den Händen der Vereine liege das gastronomische Angebot beim Markt sowie der Auf- und Abbau. Für die Organisation habe sich ein Team aus Vertretern mehrerer Vereine gebildet, das sich bereits mehrfach getroffen habe, erklärt der Bürgermeister.

Es werde aber nicht bei dem einen Orga-Team bleiben, für andere Veranstaltungen, etwa ein „Dorfpicknick“, würden sich andere Gruppen zusammenfinden: „Wir sind da flexibel.“