Option auf ein Baugebiet in Borstel sichern

Gemeinderat

+ © Bartels Weihnachtsbeleuchtung in Borstel – ein Thema der Sitzung. © Bartels

Borstel – Energiesparen, Fernwärme, Bauleitplanung – mit einer großen Bandbreite an Themen befasste sich am Montag der Borsteler Gemeinderat.

Kontrovers diskutiert wurde das Aufstellen eines Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren nach §§ 13 Baugesetzbuch für eine nördlich an das das vorhandene Wohngebiet „Wiesengrunde“ angrenzende Fläche zwischen den Straßen „In den Schliepen“ und „In den Hofgärten“. Die Möglichkeit dieses beschleunigten Verfahrens laufe zum 31. Dezember dieses Jahres aus, erläuterte Bürgermeister Dieter Engelbart. Bei möglichen Baugebieten sei man in Borstel eingeschränkt durch verschiedene Gasleitungen – hier könne man sich die Option offenhalten auf eine Fläche, die einfach zu erschließen wäre. Zunächst werde nur der Aufstellungsbeschluss gefasst, dann habe die Gemeinde zwei Jahre Zeit, gegebenenfalls einen Bebauungsplan erstellen zu lassen.

Er fühle sich von der Frist bis Jahresende unter Druck gesetzt, monierte Ratsmitglied Harry Brauer und stellte die Frage, wer denn da bauen solle. Die gerade geschaffenen Bauplätze im Baugebiet „Am Friedhof“ sei man noch nicht mal los, und die Nachfrage gehe zurück. Außerdem gebe es weitere Flächen, die er für geeigneter halte, deswegen sei der Punkt nicht genügend ausdiskutiert.

„Wir schaffen uns damit eine Optionsfläche, die wir sonst nicht hätten, ohne damit eine Entscheidung über den Bau zu treffen“, entgegnete Henning Schmidtke von der Wählergemeinschaft (WG). Fraktionskollege Claus Reinert fügte an, dass mit diesem Beschluss nur eine Fläche in Erwägung gezogen werde. Für den Aufstellungsbeschluss stimmten zehn Ratsmitglieder bei Enthaltung von Brauer.

Bereits im Vorfeld diskutiert worden war Brauers Antrag, die Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung bis auf Weiteres zu verkürzen, ohne das zu konkretisieren, sowie auf eine Weihnachtsbeleuchtung und das Anstrahlen von Gebäuden zu verzichten, um Energie zu sparen. In der Sitzung änderte er seinen Antrag dahingehend ab, dass die Straßenbeleuchtung schon um 23 Uhr abgeschaltet und die zwischenzeitlich angebrachte Weihnachtsbeleuchtung am 2. Januar abgebaut werden solle.

Die Gemeinde habe bereits einige Energiesparmaßnahmen durchgeführt, widersprach Uwe Werner (WG), vor allem durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik nach und nach. Laut Stromzähler habe die Gemeinde im Jahr 2011 einen Verbrauch von 24 000 Kilowattstunden Strom gehabt, 2016 seien es 18 000 gewesen – 2021 nur noch 8 000. „Wir sind schon in Vorleistung gegangen und haben gut 66 Prozent Energie eingespart.“ Die Weihnachtsbeleuchtung sei ebenfalls bereits auf LED umgerüstet, ergänzte Fraktionskollege Jens Köroska: „Wir sparen vielleicht zehn Euro ein, wenn wir darauf verzichten.“ Die Beleuchtung umfasse 14 Sterne mit jeweils zwölf LEDs mit einem Verbrauch von jeweils 0,5 Watt pro Stunde, präzisierte Uwe Werner. Die ganze Beleuchtung entspreche somit einer 60-Watt-Glühlampe, insgesamt würde der Verzicht auf die Weihnachtsbeleuchtung eine Ersparnis von 25 Kilowattstunden bedeuten.

Bürgermeister Engelbart formulierte einen erweiterten Antrag, wonach die Straßenbeleuchtung ab dem 1. Januar 2023 bis auf Weiteres morgens von 6 Uhr bis zum Ausschalten durch das Helligkeitsmodul in Betrieb sein solle, abends vom Einsetzen der Dämmerung bis 22 Uhr, einheitlich in der ganzen Gemeinde. Die Betriebsdauer der Weihnachtsbeleuchtung solle daran angepasst werden und sie solle am Wochenende vor dem ersten Advent aufgehängt und am Wochenende nach Neujahr abgebaut werden. Gebäude der Gemeinde Borstel würden künftig nicht mehr angestrahlt. Einmalig sollten zudem 600 Euro in den Haushalt 2023 eingestellt werden für das Ändern der Schaltzeiten in den zwölf Schaltstationen. Der Antrag von Brauer wurde bei einer Ja-Stimme mit zehn Gegenstimmen abgelehnt; für den Beschlussvorschlag des Bürgermeisters stimmten zehn Ratsmitglieder bei einer Gegenstimme (Uwe Werner).