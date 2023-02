Gemeinde Borstel investiert in Straßenausbau und Solaranlagen

Photovoltaikanlagen sollen auf dem ehemaligen Sparkassengebäude (Bild links) und auf dem Fachwerkspeicher installiert werden. © Behling

Borstel – In den Ausbau von Straßen und die Installation von Photovoltaikanlagen auf zwei Gebäuden in Eigentum der Kommune investiert die Gemeinde Borstel in diesem Jahr: Über die Projekte berieten und beschlossen die Mitglieder des Gemeinderates am Dienstagabend im Borsteler Sportheim. Sie finden sich auch im Haushalt 2023, den der Rat – bei einer Gegenstimme, von Harry Brauer – verabschiedete.

Die Solaranlagen sollen auf den Dächern des Fachwerkspeichers an der Hesterberger Straße, in dem das Gemeindearchiv untergebracht ist, und auf dem benachbarten ehemaligen Kreissparkassengebäude an der Sulinger Straße, Sitz einer Physiotherapie-Praxis, grünen Strom gewinnen. „Beim ehemaligen Sparkassengebäude ist die Ausrichtung des Daches günstig und es ist schon mit Falzziegeln gedeckt – die sind nicht unterstrichen, lassen sich gut hochnehmen und wieder verlegen“, erläutert Bürgermeister Dieter Engelbart. Das sehe beim Küsterhaus, das sonst gut geeignet wäre, anders aus. Die hier verwendeten Hohlziegel seien voll unterstrichen: „Wenn wir da beigehen, machen wir alles kaputt. Also gehen wir erst mal diese beiden Gebäude an. Beim Fachwerkhaus sind die Dachflächen nach Osten und Westen ausgerichtet – aber das spielt ja heute keine Rolle mehr, weil die aktuellen Module wesentlich empfindlicher sind als ihre Vorgänger.“ Der Strom, den die Anlagen erzeugen werden, soll zu hundert Prozent ins Netz eingespeist werden. Die beiden Solaranlagen sind im Haushalt mit Kosten von insgesamt 40 000 Euro veranschlagt. In der Ratssitzung sei festgestellt worden, dass man von der Klimaneutralität nicht nur reden könne, man müsse auch etwas unternehmen. Der Beschluss, die PV-Anlagen installieren zu lassen, fiel einstimmig.

In der Liste der geplanten Straßenbaumaßnahmen findet sich die Straße „Am Friedhof“ (Kostenschätzung 25 000 Euro): Hier wurden im vergangenen Jahr vier Bauplätze erschlossen, dafür der Schmutzwasserkanal mit natürlichem Gefälle in der Mitte der Straße verlegt, erläutert der Bürgermeister. Dafür hätten sehr tiefe Schächte gesetzt werden müssen, was zur Folge gehabt habe, dass die alte Straße lediglich in 1,20 Meter Breite „stehen blieb“. Um kein Flickwerk mit geringer Haltbarkeit zu betreiben, werde die Straße komplett erneuert. Die Schamweger Dorfstraße soll auf einer Länge von 450 Metern in vier Meter Breite erneuert werden (70 000 Euro). Der Horstkuhlenweg in Sieden wird auf einer Länge von 800 Metern in drei Meter Breite ausgebaut – in günstigerer Schotterbauweise (30 000 Euro), da es sich laut Dieter Engelbart im Wesentlichen um einen Anliegerweg handelt. Beim Bruchweg in Sieden schließlich entschieden sich die Ratsmitglieder für einen Ausbau auf 700 Metern Länge in vier Metern Breite mit doppelter bituminöser Oberflächenbehandlung (65 000 Euro).

Im Ergebnishaushalt sind die ordentlichen Erträge mit 1420 300 Euro veranschlagt, die ordentlichen Aufwendungen mit 1 629 700 Euro. Das Ergebnis weist einen Fehlbetrag von 211 400 Euro aus. „Dadurch, dass wir genug Geld in der Überschussrücklage haben, können wir das ausgleichen“, erklärt Engelbart.

Im Finanzhaushalt schlagen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1 388 400 Euro zu Buche, die Auszahlungen summieren sich auf 1 533 900 Euro. 10 000 Euro sind als Einzahlung für Investitionstätigkeit verbucht – ein Landeszuschuss im Zuge der Dorferneuerung, die zugehörige Ausgabe beläuft sich auf insgesamt 14 300 Euro. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – für die genannten Projekte – summieren sich auf 257 500 Euro.

Rote Zahlen weisen die Salden der Teilbereiche des Finanzhaushalts auf: Laufende Verwaltungstätigkeit minus 144 500 Euro, Investitionstätigkeit minus 247 000. „Das ergibt ein Saldo von minus 391 500 Euro“, stellt Engelbart fest. „Wir haben aber ja im Zahlungsmittelbestand genug Geld, Anfang des Jahres belief sich die Summe auf 2 055 670,60 Euro, am Ende des Jahres sind es, laut Plan, 1 663 670,60 Euro.“